邁克奧布萊恩是第四位議員宣報不再競任

西雅圖市議會議員邁克奧布萊恩（Mike O’Brien）週三宣布不會競選連任。他決定在今年年底離開市政廳，而不是試圖保留他在第6區的席位，該區涵蓋弗里蒙特（Fremont,），巴拉德（Ballard）和菲尼里奇（Phinney Ridge）。

奧布萊恩是在羅布約翰遜（Rob Johnson）、莎莉巴格肖（Sally Bagshaw）和布魯斯哈瑞爾（Bruce Harrell）之後第四位退出市議會2019年選舉的現任者。 今年秋天，市議會所有七個區議席都將有空缺。

奧布萊恩於2009年首次當選，當時所有市議會成員代表整個城市，奧布萊恩是塞拉俱樂部（Sierra Club）的活動家，曾在當地一家律師事務擔任首席財務官十年。

奧布萊恩在在政期間將環境，自行車，過境，勞工和社會公正活動分子列為支持者之一。他經常與理事會左翼的其他成員保持一致。但是近年來，他的優先政綱和服務地區的方式受到了批評。批評人士反對奧布萊恩推動放寬無家可歸者的野營限制，並對高收入的企業徵收員工人頭稅，以解決無家可歸問題。

去年，當他在一次鄰里會議上為頭部稅進行辯護時，脾氣暴躁地反對了市議會成員，並且他被推遲參加一個慶祝巴拉德新北歐博物館的派對。在家庭醫生和醫療保健行業領導人傑伊·法蒂（Jay Fathi）發起第6區運動並得到前議會議員兼臨時市長蒂姆·伯吉斯（Tim Burgess）的支持後，奧布萊恩宣布了這一消息。

奧布萊恩的決定標誌著一個時代的結束。 他和其他在職人員的公告意味著明年的市議會將不包括2013年之前選出的任何人。