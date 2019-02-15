REI首席執行官辭職 稱他未能透露「個人」關係

傑里斯特里茨克（Jerry Stritzke）過去五年一直致力於幫助建立REI品牌，成為戶外零售業最具道德品質的品牌之一。 但本週這位REI首席執行官承認他自己違反了規則。根據該公司週二發佈的一份聲明，這家開拓性西北零售商的員工被告知斯特里茨克在經歷與「戶外行業另一個組織」負責人之間的「個人和雙方同意關係」的調查後辭職。 目前尚不清楚該組織是REI供應商還是其他合作夥伴。

REI董事會主席史蒂夫胡珀（Steve Hooper）在肯特公司總部的一次員工會議上宣布了斯特里茨克離職的消息。 根據週二早間發布的公司聲明，斯特里茨克將於3月15日離開公司， REI的首席運營官里克阿茨（Eric Artz）將立即成為臨時CEO。

雖然調查沒有發現任何財務上的不當行為，但根據聲明，斯特里茨克未能披露這種關係「導致了零售商的利益衝突」，違公司反長期以來一直在培養透明的形象。 實際上，為了與這一形象保持一致，該公司關於此事的陳述是令人驚訝地詳細。

「我們將永遠感激傑里的努力，他對公司的許多貢獻以及他和他的團隊所取得的成功，」胡珀在一份聲明中說。 「然而，調查的結論很清楚。 錯誤的判斷已經做出了，傑里和董事會同意REI需要一位新的領導者帶領前進。」

同樣，在給員工的公開信中，58歲的斯特里茨克表達直截了當的道歉。 「我對生活中的一些事情感到遺憾，但我很抱歉，我沒有透露這種關係，現在是公司有一位新領導人的時候了。」

雖然REI拒絕就斯特里茨克的辭職做出進一步評論 -「 我們現時未能分享更多細節，」發言人週二表示，該公司正忙於向供應商和其他合作夥伴保證，領導層的改變不會影響業務。 根據貿易出版物SNEWS的一份報告，REI發送給幾家供應商的電子郵件說：「這些都不會影響我們的合作夥伴關係。」

斯特里茨克在2017年為REI賺取280萬美元，因此他的辭職為該今司帶來挑戰。雖然該公司2017年的銷售額達到創紀錄的26.2億美元，但REI幫助開拓者的戶外零售行業面臨著巨大的挑戰，從在線零售商到向年輕及注重成本的消費者推銷的租賃和二手產品的日益普及。

「這一代人資金非常緊張，」戶外行業顧問馬特鮑威爾（Matt Powell）1月份對SNEWS表示。 正如斯特里茨克自己在2017年指出的那樣，該公司面臨的最大挑戰是「零售業的基礎正在發生根本性變化」。

斯特里茨克的辭職也縮短了將REI的品牌作為一家致力於其員工，客戶和社區以及其自身利潤的公司的成功努力。在2018年，斯特里茨克指導推出針對供應商的嚴格的新可持續性標準，涵蓋從防曬霜中的化學品到提供羽毛和羊毛的動物的處理 – 一項政策斯特里茨克稱為可能是該公司「最具變革性」的公司歷史之一。