Sprint起訴AT&T營銷的「5G E」稱其具有欺騙性和誤導性

AT&T正面臨聯邦法院對其「假冒5G」的技術宣傳訴訟。起訴AT&T是其競爭對手Sprint。上週四晚上，Sprint提起的訴訟指責AT&T的市場營銷「欺騙消費者」， AT&T對消費者稱已經提供下一代5G無線網絡，事實上只是升級版的4G LTE。「AT&T的欺騙行為的重要性不容小覷。」Sprint在其投訴中表示，因AT&T的推廣「5G E」活動導致Sprint的銷售損失，並使公眾感到困惑。AT&T最近幾週已開始用一個新圖標替換手機頂部的「LTE」符號，該圖標顯示「5G E」，代表「5G Evolution」。AT&T表示該標籤反映了他們正在推出一個主流的5G網絡的事實，最終可支持比現網絡速度下載快100倍。其理論速度達到每秒400兆比特，這個數據量也是AT&T以所謂的5G作為基礎。但這並不意味著客戶實際上已連接到5G網絡。事實上，客戶甚至無法購買真正的5G手機。

但事實是AT&T尚未開啟這樣的智能手機網絡，促使Verizon、T-Mobile和Sprint繼續在推特發佈文章、印刷整版廣告和其他途徑來聲明譴責AT&T「5G E」的言論。美國四大無線運營商都在相互競爭，來成為首家提供5G網絡的公司。Sprint在提起訴訟之前聯繫了AT＆T，要求承運人暫停營銷。但據斯普林特律師事務所的律師克雷格惠特尼稱，斯普林特遭到了拒絕。Sprint要求美國紐約南區地方法院阻止AT&T繼續使用“5G E”標籤或該標籤的任何相關變體。其實早在1月份的消費電子展上，AT&T的首席執行官約翰·多諾萬（John Donovan）為這種做法辯護。AT&T首席執行官斯蒂芬森（Randall Stephenson）週五告訴CNBC的「Squawk Box」: 「AT&T推出的新服務的特點感到非常自信，我們顯然做足了功課。我們已經做了很多關於我們如何描述這一技術革新的工作，我們對客戶非常清晰的表示，這是一個漸進的步伐。」

該訴訟是邁向新興5G領域的標準化法律概念的一步，如果法官支持Sprint的訴訟，AT&T在營銷方面的形象就會比較尷尬了。AT&T週三在CNBC的一份聲明中，試圖解釋這營銷困惑，但並沒有提及AT&T是如何在沒有5G網絡的情況下，可以提供5G服務。AT&T的發言人補充說︰「除了基於標準的移動5G外，我們還將繼續部署5G Evolution，並在此訴訟中為自己做有力辯護。希望用戶知道他們何時獲得更快的速度。」Verizon被問及對此有什麼看法時，Verizon發言人尼爾森（Jeffrey Nelson）在推特發文說︰「5GE，這是偽概念，這是假的，它是那種營銷人員、企業宣傳和無線網絡提供商的胡說八道。」