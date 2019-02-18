本週日蛋糕甜品匯展 聽到已經垂涎三尺的你不要錯過

By Zita Lam

PC: Seattle Cake Con Facebook

今年的西雅圖蛋糕甜品匯展（Seattle Cake Con & Dessert Showcase 2019）為甜絲絲的二月帶來一個更深層次的享受—無論你正在尋找完美的婚禮蛋糕麵包師，或是附合你美學標準的 Baby Shower 主題糖果，還是一個可以滿足你週末早餐的甜甜圈專家…你都可以在本週日（24日）於 Fremont Foundry 舉行的甜食節完成你的心願。

是次匯展旨在將甜點社區聚集在一個非競爭、輕鬆、友好的環境中。當天將出席的參展商包括專門製作慕斯蛋糕的Mousse Boutique、烘焙無麩質和植物材料的Flying Apron、專售色彩斑斕馬卡龍的The Macaron Project和以其正正方方的蛋糕為名的Cube Baking 等等，讓喜歡甜品的市民可以在一天滿足所有垂涎欲滴的願望。

除了推動西雅圖甜食界的交流，Seattle Cake Con 將會為西雅圖的女性慈善集體（WPC）這個501（c）（3）非盈利組織籌集資金。這組織專門為西雅圖社區的女性設計，以支持共同的使命：「通過宣傳，外展和慈善捐贈，幫助有需要的婦女和兒童走向自給自足和穩定。」WPC成員代表了一群具有不同教育和專業背景的女性，每年WPC通過籌款、志願者活動、季度捐贈和年度活動的收益，支持眾多符合WPC使命的當地慈善組織。要了解有關WPC社區參與或會員資格要求的更多信息，請到https://wpigseattle.org/

活動當天將邀請三位主講嘉賓來到現場，包括屢獲殊榮的糕點廚師和巧克力師 Charity Teague、來自加拿大的 Kate Frash 和將會教授兩門課程的Ebony Schoenfeldt。

Charity Teague

11:30am – 12:30pm

來自新墨西哥州一個小鎮的Charity Teague是Charity Teague Confections的店主，專門製造小批量手繪工匠巧克力。她獲獎無數包括Best Dessert Course、People’s Choice、Best in Show，以及是兩次Chocolate Fantasy比賽的大贏家。

Kate Frash

1:00pm – 2:00pm

曾是德語教師的Kate Frash於3年前開始追求對蛋糕的熱愛，專注於超凡的糖果、三維雕塑和原始的軟糖工作。她還出現在Food Network的Winner Cake All的第1集中。

Ebony Schoenfeldt

課程 1: 2:15pm – 3:00pm

課程 2: 3:30pm – 4:15pm

曾出現在Food Network節目Cake Wars中的Ebony與丈夫Mark Schoenfeldt在拉斯維加斯開設了The Perfect Mix Cake Studio。她專門為各年齡段的人們提供有趣和創意的食用藝術品，而她最大的熱情是教孩子們如何烘烤和裝飾甜品。

西雅圖蛋糕甜品匯展 Seattle Cake Con

日期：2019年2月24日

時間：早上11點至下午5點

地點：154 N 35th St, Seattle WA, 98107

詳情：https://www.seattlecakecon.com