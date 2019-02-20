市情咨文：詹妮•德肯讚揚西雅圖雪災應對 討論為低收入居民提供免費的ORCA通行證

西雅圖市長詹妮•德肯（Jenny Durkan）KUOW Photo/Megan Farmer

西雅圖市長詹妮•德肯（Jenny Durkan）在週二出席其第二次市情咨文（State of the City Address）會議時，吹捧西雅圖對最近市中心99號高速公路封閉的應對以及本月創紀錄的暴風雪。

德肯政府開闢了繁忙的街道，開設了500多個緊急無家可歸者避難所，並在社交媒體上發布了最新消息，但批評人士表示，該市應該採取更多措施來應對人行道濕滑，這對殘疾人來說尤其成問題。市長感謝長時間工作的西雅圖員工和社區成員互相幫助，同時承認「在我們的人行道上走動……太難了。」她說，該市正在努力改善積雪。

「從西雅圖新面對的交通困境到雪災，都是很有挑戰性。 但西雅圖應對自如，」市長告訴北西雅圖學院的觀眾。 「我今天可以說，我們的城市狀況強大而富有彈性。」

在40分鐘的演講中，德肯贊同市議會正在審議的鄰里區域，並宣布計劃為一些低收入居民提供免費，無限制的過境通行證。

「交通轉乘必須可靠且價格合理 – 因為我們需要它才能實現我們的氣候目標，因為它可以讓人們的生活更美好，」她說。

在去年啟動的一項計劃的基礎上，該計劃為所有公立高中學生提供免費的ORCA交通轉乘通行證，今年夏天，該市將與西雅圖房屋管理局和金縣地鐵合作，為超過1500名低收入居民提供通行證。低收入的乘客、65歲以上的人和殘疾人仕已經有資格享受打折的交通票價。

根據德肯政府的說法，這項耗資約100萬美元的新計劃將幫助符合條件的居民每年額外節省648美元。 為了支付通行證，該市將使用汽車標籤費用和銷售稅用於增加額外巴士服務和其它交通事項。

德肯亦提起於去年推出的西雅圖承諾計劃（Seattle Promise program），它為西雅圖的公立高中畢業生提供免學費社區學院。市長表示，某些西雅圖承諾學生很快也將獲得1,000美元的贈款，用於支付書籍和兒童保育等費用

她指出，位於北門社區的北西雅圖學院，正在發生重大變化。一個輕軌站定於2021年開放，北門購物中心將重新開發，為該市新的國家冰球聯盟隊提供住房和練習場。

同樣市長表示她將在本週發布議會立法，要求所有在西雅圖停車的新建築都配備基礎設施，以支持電動汽車充電站。她說，這座城市必須「更加積極鼓勵駕駛者」去選用電動汽車。

去年2月，德肯在蘭尼埃海灘高中出席了她第一次市情咨文，當時她和西雅圖市都遭遇了政治風暴。她任命入圍名單之外的卡門貝斯特（Carmen Best）為警察局長，引來社區的憤怒。而在嘗試與亞馬遜達成妥協後，她推遲廢除西雅圖的人頭稅。

德肯在11月份建立了一些勢頭，因為該市議會通過了她的警察工會合同和她的第一份預算，並且選民批准了6億美元的教育稅。然而，警方的合同正在接受審查，美國地區法官詹姆斯·羅伯特（James Robart）正在考慮警察合同是否與西雅圖法院命令的改革互相衝突。

市長說，在過去的一年裡，西雅圖已經為家庭工人採用了新的權利，為經濟適用房提供了大筆資金，並採取了區域性的無家可歸方式。她說她的政府一直在為一個更有活力的城市奠定基礎，通過達成協議在市中心海濱建造一個新公園，並為重新裝修西雅圖中心的競技場用作曲棍球和音樂會上。她鼓勵觀眾想像一位北西雅圖學院的學生在五年內乘坐輕軌前往海濱公園，然後在競技場參加演出。

但是，她沒有提到人頭稅，這將為住房和無家可歸者服務每年籌集近5000萬美元。她間接地向那些說市政廳在中區，雷尼爾海灘和唐人街國際等街區反擊高檔化的人做了間接的講話。

德肯表示，她將於週三簽署一份行政命令，「將我們的工作重點放在防止流離失所和高檔化的戰略上」，並沒有透露任何細節。最近的暴風雪突顯了西雅圖無家可歸的危機深度，因為至少有一人死於戶外，該市的街頭營地外展團隊將150多人送往避難所。 上週五，市和縣官員抓住機會與以前沒有服務過的人聯繫。