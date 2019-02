【熱播電影推介】

《 馴龍高手3》

How to Train Your Dragon: The Hidden World



類型:動畫

導演:迪恩·德布洛斯

上映時間:2/22/2019

夢工廠動畫將傾情奉獻一段跌宕起伏的故事,主人公們不斷成長,尋找面對未知的勇氣,始終不離不棄。一位維京少年和一隻令人生畏的夜煞飛龍之間看似不可能的友情,已經演變成了一段持續彼此一生的史詩級冒險。這便是即將上映的《馴龍高手3》,也是影史上最受歡迎的動畫系列之一《馴龍高手》系列最為濃墨重彩的嶄新篇章。



統領伯克島的酋長嗝嗝,與阿絲翠德共同打造了一個奇妙而熱鬧的飛龍烏托邦。而一隻雌性光煞飛龍的意外出現,加上一個前所未有的威脅的到來,令嗝嗝和沒牙仔不得不離開自己唯一的家園,前往他們本以為只存在於神話之中的隱秘之境。在發現自己真正的命運之後,飛龍與騎士將攜手殊死奮戰,保護他們所珍愛的一切。

【新劇推薦】

《輪回派對》 Russian Doll



類型:喜劇

頻道:Netflix

首播時間:2/1/2019

《輪回派對》講述了年輕女子納蒂亞(娜塔莎·雷昂飾演)的故事。她將在紐約以受邀嘉賓的身份參加一場似乎永遠無法逃離的夜晚派對。 《輪回派對》由娜塔莎·雷昂、艾米·波勒和萊絲利·海德蘭德共同擔任聯合創劇人和監製,海德蘭德和雷昂共同擔任整季的編劇。其他演員包括格裡塔·李(《韓國城》)、尤爾·瓦斯克斯(《菲力浦船長》)、托尼獎得主伊莉莎白·阿什利(《瞞天過海:美人計》)和查理·班尼特(《芝加哥烈焰》)。榮獲金球獎並獲奧斯卡金像獎提名的科洛·塞維尼(《麗茲》)、美國演員工會獎得主達絲莎·坡蘭科(《勁爆女子監獄》、布蘭登·薩克斯頓(《三塊看板》)、瑞貝卡·亨德森(《伊朗式分手》)、傑瑞米·洛厄爾·博布(《尼克病院》)及瑞提什·拉詹(《編織記憶》)也將客串演出。

【新專輯推薦】

《沒有意外》 蔡徐坤



風格:流行

廠牌:Swin

發放日期:2/18/2019

不同于以往蔡徐坤在原創英文歌中混搭各種流派的音樂風格,《沒有意外》回歸最簡潔的編曲結構,用純淨的鋼琴伴奏,搭配蔡徐坤獨具穿透力的聲線。溫柔旋律,走心作詞,蔡徐坤將心中珍藏的故事娓娓道來。此次新歌《沒有意外》,蔡徐坤首次嘗試中文獨立作詞,以「失去」為主題,講述了一系列關於「失去」的故事:失落童話,失眠讀物,失分愛情,失去…你。蔡徐坤將音樂觸角伸向心靈最柔軟處,星星都不在的夜裡,蔡徐坤將最真摯的感受傾情剖析,呢喃哼唱,道盡心中無限情愫。