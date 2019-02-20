立法機構是否應該為華州帶來全民醫療保健？

(Patrick Sison/AP)

民主黨選民口中的全民醫療保健已引起一些州議員的關注。然而，對於國家而言，它仍然是遙遠的可能性。在去年關於擴大和改善醫療保險的競選活動之後，民主黨國家立法者正在推出法案，以實現重大的醫療保健變革。但民主黨立法者和州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）認為，對於在華盛頓州健康福利交易所購買保險的人們提出「公共選擇」計劃的實際立法，全民醫療保健的建議也隨之而來。

提案不一定相互排斥。 但立法者在今年定期舉行的為期105天的立法會議上，將時間，政治資本和資金都限制在優先事項上。這兩種方法突出了民主黨內部的一場辯論 – 一場圍繞全國發展的辯論 – 關於如何重塑衛生保健系統。

「我們是否能提出平價醫療法案（Affordable Care Act）中不起作用的事情？」西雅圖參議員大衛·弗洛克（David Frockt）說道並後來後來補充說：「但與此同時，你如何進入某種通用系統的轉型方向？」他稱這個問題「對民主黨來說是一個複雜的問題」。

週一，參議院健康與長期護理委員會對參議院法案5822進行了公開聽證會，該法案由布雷默頓區參議員艾米莉蘭德爾（Emily Randall）發起。它將與消費者，醫療保健提供者，保險公司和其他人組成一個工作組，研究如何在這裡創建一個全民醫療保健系統。

工作組將暫不必報告其建議直至2020年11月選舉之後。然後立法者必須弄清楚如何支付該計劃，這可能是非常昂貴的。蘭德爾的法案有14個民主黨人共同發起 – 這意味著超過一半的參議院民主黨核心小組已簽署。

立法者已於6月份安排接受關於全民醫療保健的州立研究的最終報告。但蘭德爾表示，她的法案中的工作組將匯集各組，就如何最好地實施全民覆蓋達成協議。

否則，「我們可以有最好的政策，但沒有政治上的支持來通過它，」蘭德爾說。

與此同時，民主黨參議員鮑長谷川（Bob Hasegawa）今年提出的參議院法案5222，旨在創建一種全民健康保險，尚未立法聽證會。

正在考慮競選總統的英斯利在週一指對於實施全民覆蓋的前景感到很冷淡。他說，立法者應該把注意力集中在一個公共選擇上，因為「這是現在可以實現的。」

「我現在想取得進展，」英斯利在定期舉行的新聞發布會上說道。他之前曾將他的提案描述為全民覆蓋的「第一步」。

公共選擇立法旨在穩定交易所，該交易所經歷了兩位數的保費增長以及國會共和黨人和特朗普總統推翻「平價醫療法案」的努力。

目前，14個華盛頓縣只有一個保險交易選擇。參議院版本SB 5526要求州制定標準化保險計劃，並與醫療保險提供商簽訂合同以提供這些計劃。該提案還要求國家製定計劃、提供補貼和幫助低收入人群提供保費。

SB 5526–將蘭德爾列為共同發起人 – 週一也舉行了公開聽證會。 它在眾議院的對手HB 1523已經清除了委員會投票。

大學廣場選區參議員史蒂夫奧班（Steve O’Ban）表示，他對公開選項提案持開放態度。 但他擔心公共選擇可能會損害保險市場的其他部分，例如私人保險或依賴醫療補助的人。

「毫無疑問，那裡存在一個問題，」參議院衛生和長期護理委員會共和黨人奧班說，他指的是在交易選項只有一個健康計劃的縣。

但保健系統「看起來就像眾所周知的氣球，你把它推到一個區域，而另一方面卻成了問題，」他補充道。奧班說，他對任何導致單一付款人醫療保健系統的全民醫療建議都有「嚴重保留」。