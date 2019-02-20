經過多年的大幅增長後 金縣城市的財產稅減少了一半

在金縣多年的房產稅增加之後，中等房主今年的稅收僅上漲了20美元，而大約一半城市的房主實際上會略微減少。

業主在上週五（15日）開始收到他們的賬單，而且新收費將根據你居住的地方而有所不同 – 某些城市的稅收會上升，而大約相同的稅率也會下降。 根據金縣評估辦公室的說法，全縣中位數房主將比一年前支付高0.3％的費用。 這是自2012年以來的最小漲幅，當時稅收略有下降。

至少，它阻止了物業稅飆升的趨勢，在過去的四年裡，物業稅增長了43％，從2014年的4,140美元增加到2018年全縣中位數房主的5,904美元。

在西雅圖市，房產稅下降1.2％，中位數房屋的賬單將從去年的5,709美元下降到今年的5,642美元。

對太平洋小鎮的居民來說，降幅最大，其中財產稅下降12.6％，其次是楓樹谷（下降11.9％），斯佳高密斯（11.8％），奧本（11.4％），黑鑽石（9.7％） ，阿爾戈納（9.1％）和費德勒爾韋（8.9％）。布里恩，得梅因，恩努克勞，美世島，倫頓，西雅圖-塔科馬和塔克維拉的稅收也在下降。

然而，並非所有人都能休息一下：在貝爾維尤，中位數房主將支付6.3％的稅，稅收從去年的7,273美元增加到今年的7,727美元。

增幅最大的是博塞爾，在11月選民提高公共安全稅後，稅收增長了14.6％。柯克蘭的稅率上升7.1％，伍丁維爾的稅率上升7.1％，海岸線的稅率上升6.6％，雷德蒙的稅率上升5.3％，伊薩誇的稅率上升3.9％。

人們普遍存在一種誤解，認為財產稅與房屋價值一致上下移動，而今年只會讓人更加困惑：房產稅在前五年的大部分時間內飆升，現在他們正在另一個方向就像過去一年的房屋價值略有下降。

但根據評估員辦公室的說法，這大部分都是巧合：首先，用於確定稅收的財產價值在過去設定為一年 – 因此，您現在獲得的賬單將反映自2018年1月1日起的房屋價值。住房市場仍然是該國最熱門的。其次，除非選民或政治家選擇通過批准更高的稅收來超越這一上限，否則法律規定的財產稅每年只會增加1％，而不是像過去五年一樣。

但是，如果您的房屋價值上漲超過您的房屋價值，稅收可以僅根據房屋價值上漲。這就解釋了為什麼有些城市即使不批准新稅也會看到增稅。例如，柯克蘭的房屋價值增長速度比一年前的其他城市增長得快，因此那裡的房主需要承擔更大的稅收負擔，評估員辦公室說。在全縣范圍內，2018年1月的房屋價值 – 今年稅收的參考點 – 增長了13％，而柯克蘭的房屋價值與去年同期相比增長了20％。

您的財產稅錢在哪裡？在許多政府機構那裡。這取決於你住在哪裡，但從廣義上看，55％用於學校，18％用於縣。城市也佔15％左右，其餘的則在交通，圖書館，消防區和西雅圖港等特殊地區進行分配。

總體而言，金縣的稅收今年將增加56億美元，低於去年的57億美元。由於評估員辦公室稱之為「統計異常」，儘管中位數收入略有增加，但稅收總額下降了1％。如何發生的確切細節尚不清楚，但評估員辦公室表示可能是因為高端住宅或城市的稅收下降幅度更大，這將影響總收入超過中位數。

二十年前，稅收大約20億美元; 10年前，它大約是33億美元。在斯諾霍米甚縣，典型的房主將支付4,280美元，比一年前減少1.8％。在皮爾斯縣，大多數城市也出現了減少 – 例如，在塔科馬，稅收賬單下降了6.5％，達到約3,900美元。