網紅Mike Bow 表彰麥當勞不遺餘力推動多元化

全國歷史最悠久，由亞裔和太平洋島民學生主持和參與的ECAASU(East Coast Asian American Student Union Conference, 東岸亞裔學生聯盟大會) 本月在奧蘭多舉行。會中「麥當勞的搗蛋鬼」Jevh Maravilla和Christian Toledo及YouTube網紅Mike Bow探討了多元化對市場營銷的重要性。

K-Pop 明星 Amber Liu 和網紅Mike Bow 擔任最新麥當努廣告主角

首度贊助大會的麥當勞配合ECAASU主辦團隊，安排了以Maravilla 和 Toledo為成員的小組討論。這兩個菲律賓裔美國大學生因為在休士頓麥當勞餐廳張貼搗蛋海報而紅遍全國網絡。麥當勞也安排了在全新電視廣告中擔任主角的Mike Bow在大會發表專題演講。

已經連續舉辦41年的會議今年的規模更勝以往，出席人數包括來自東岸100多所學校的800餘名學生。本次會議針對廣泛社區議題進行了互動式講座、演說、和表演節目。在由麥當勞贊助的小組討論中，搗蛋鬼談到啟發他們登上頭條新聞的行動背後之靈感，以及該行動造成的新聞旋風，最後甚至把他們送上了The Ellen Show的舞台。麥當勞代表也在隨後登上講台，談到了其對多元化和兼容並蓄的不懈努力。

「麥當勞不斷展現他們對多元化進行公開討論的嚴肅態度，我們能夠成為這場對話的一部份，深感榮幸，」Maravilla表示。他和Toledo因為搗蛋海報得到麥當勞致贈的$25,000獎金，並在最近於麥當勞全國性電視廣告中製作了一段驚喜小品。

這兩位休士頓大學的學生在ECAASU的小組討論中提到個人如何在地方和全國層級帶來改變。

「先從了解自己的意見是有分量的開始，然後採取行動，」Toledo表示。「社交媒體當然也有用 – 這一點Jevh和我很清楚。」

Mike Bow的專題演講也以社交媒體為主題。這位YouTube網紅認為當今的數碼領域有助於創新形式的亞裔代表性。

「如今亞裔可以跳過傳統媒體頻道，以全新又大膽的方式重新定位自己，挑戰傳統，破除刻板印象，」以喜劇形式探討亞裔題材的Bow表示。

麥當勞通過例如教育講座系列（Education Workshop Series）和Archways to Opportunity等支援計劃，全力在地方和全國提供亞裔民眾教育機會，幫助亞裔社區獲致成就。 麥當勞贊助2019年ECAASU大會就是麥當勞以提供通往教育資源的途徑，幫助年輕人完成追求高等教育夢想之使命的一部分。

「對於願意直接投資像我們這樣多元社區的公司，ECASSU歡迎他們的支持，」2019 ECASSU大會總監Justin Chu表示。「麥當勞不受傳統贊助商的角色限制，竭盡所能，充分與團隊合作，安排嘉賓出席，讓本次大會更上一層樓。」

ECAASU簡介

完全依賴志工運營的東岸亞裔學生聯盟(East Coast Asian American Student Union, ECAASU)是一個501(c)(3)非營利組織，其使命在啟發、教育、並賦權給對亞洲和太平洋島民（AAPI）議題有興趣的人士。欲知詳情，請聯繫communications@ecaasu.org。