西雅圖家庭淨資產全國排名第一 財富分配懸殊仍然高企

每個人都知道他們賺了多少錢，但你有多富裕？也許你從未考慮過你的價值，但營銷分析公司Acxiom有一些想法。 他們使用各種公共記錄和私人來源來預測家庭的淨資產。他們的數據顯示，西雅圖是全美最富有的地方之一。

根據Acxiom的計算，金縣和斯諾霍米甚縣的一個家庭的中位數淨值僅為40萬美元。在美國100多個市中心，我們的排名位居第10位。所有這些地區的淨值中位數約為110,000美元，這意味著我們這裡的財富高將近四倍。

家庭的淨資產是其所有資產的總和減去負債。 資產包括財務 – 儲蓄、投資、養老金等 – 以及其他東西，如房子、汽車、船或任何其他可以出售的現金。 從該總額中減去家庭所承擔的債務 – 抵押貸款、汽車貸款、信用卡債務等 – 以確定其淨值。

雖然西雅圖是美國最富裕的地區之一，但這裡的財富分配還遠遠不夠。財富的最大預測因素是房屋所有權，房主和租房者之間的財富差異很大。 在西雅圖地區擁有住宅的家庭的中位數淨值接近90萬美元。 這比租房者家庭的中位數淨值（36,000美元）高出約25倍。

這是一個驚人的差異，但它確實有意義。 對於大多數人來說，房屋是最大的資產（儘管不是租房者），在這個房屋價值非常高的地區尤其如此。 由於房主往往年齡越來越大，而且越來越成熟（並且通常已婚），他們也可能通過其他類型的資產積累更多財富。

請注意，與全國各地的同齡人相比，西雅圖租房者的表現並不是很糟糕。 他們的中位數淨值仍然比租房者的全國中位數高近六倍，僅為6,400美元。

西雅圖地區的種族和民族存在巨大的貧富差距，因為在美國各地以白人或亞洲人為首的家庭中位數淨值約為45萬美元。對於拉丁裔家庭來說，它大約是90,000美元，對於黑人家庭來說，只有大約23,000美元。

房屋所有權在這個貧富差距中發揮著重要作用，因為大多數白人和亞洲家庭擁有自己的住房，而大多數黑人和拉丁裔家庭都有租房。在2017年專欄中，金縣黑人家庭的住房擁有率，發現他們是全國最低的。根據最新的人口普查數據，只有28％的金縣和斯諾霍米甚縣的黑人家庭擁有自己的住房，而白人家庭只有64％。

數據顯示，年齡是財富的另一個主要預測指標。雖然西雅圖以其高薪的年輕科技工作者而聞名，但這些高收入並不一定意味著他們積累了大量財富。許多人正在承擔大學債務。他們可能沒有房子，可能沒有太多的儲蓄或投資方式。

另一方面，一對年長的已退休的已婚夫婦可能只能獲得適度的收入，但他們更有可能通過一個價值巨大的房屋，以及儲蓄、投資和其他資產來獲得財富。

事實上，數據顯示，該地區的老年人中位數淨值比千禧一代高出三倍多。當然，對於某些人來說，他們的責任超過他們可能擁有的任何資產。 即使在我們富裕的地區，這也並不罕見。 數據顯示，金縣和斯諾霍米甚縣估計有70,000戶家庭的淨資產為零或更少，其中包括八分之一的租房者。

該國淨資產最高的地區是加利福尼亞州的聖拉斐爾 – 這是位於舊金山附近的馬林縣 – 中位數為110萬美元。最低的淨資產位於得克薩斯州布朗斯維爾地區的里奧格蘭德河谷，該地區是全美貧困率最高的地區之一。 那裡的淨值中位數僅為8,400美元。

與淨資產類似，西雅圖的收入是全美最高的。 最新的人口普查數據顯示，西雅圖都市區的家庭收入中位數為82,000美元 – 比美國的中位數高出36％。