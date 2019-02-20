西雅圖特色快餐Dick’s 慶祝65歲生日

Image/Dick’s Drive In Facebook

六十五年前的2月20日，一個新的漢堡快餐店在沃靈福德的東北45街上慶祝了它的盛大開幕，並從此改變了西雅圖的美食景觀。



Dick’s Drive-in 宣傳自己是「西雅圖最獨特，最迷人的自助快餐店」，以「令人難以置信的價格」提供漢堡和薯條。多年來好像沒有太大變化，當然除了價格。



隨著通貨膨脹，他們的漢堡其實比以往便宜。當年19美分的漢堡等於今天的1.77美元，但它現在只售1.60美元。他們11美分的薯條以今天的美元計算為1.03美元。 它現在的價格是1.90美元。



Dick’s於1954年1月28日開業，並在幾週後於2月20日隆重開業。此後，該地區又開設了六個地點：國會山（1955年），霍爾曼路（1960年），湖城 （1963年），安妮女王（1974年），埃德蒙茲（2011年）和肯特。



這家連鎖店融入了我們地區的歷史，它一直是Sir Mix-A-Lot和Macklemore以及Ryan Lewis的音樂錄影帶的背景，當創始人迪克斯帕迪（Dick Spady）於2016年去世時，這座城市似乎進入了社交媒體的哀悼時期。今年早些時候，微軟億萬富翁比爾蓋茨被視為排隊等待漢堡包，就像其他任何一個西雅圖人一樣。

