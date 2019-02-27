【奧斯卡回顧】 Lady Gaga、 Bradley Cooper 深情演唱 | 《波希米亞狂想曲》奪四獎成大贏家

第91屆年奧斯卡金像獎在週日（24日）舉行！一個讓電影工作者和觀眾難忘的晚上，見證著電影界的里程碑。今年很多關於種族問題的電影都備受關注，當中《綠皮書》(Green Book) 更贏得奧斯卡最佳電影，《黑色黨徒》(BlacKkKlansman) 也贏得最佳改編劇本。電影《黑豹》(Black Panther)和《羅馬》(Roma) 亦分別獲得三個獎項。今年，《波希米亞狂想曲》奪四獎成大贏家，飾演Queen樂隊主唱Freddie Mercury 的Rami Malek也憑該電影得到最佳男主角。當晚Lady Gaga和Bradley Cooper合唱《一個明星的誕生》(A Star is Born) 原創歌曲《Shallow》成為焦點，而以下是一些關於當天的重點回顧。
《波希米亞狂想曲》
(Bohemian Rhapsody)
🏆 最佳男主角 Rami Malek
🏆 最佳電影剪接
🏆 最佳音效剪輯
🏆 最佳音響效果
《綠皮書》(Green Book)
🏆 最佳電影
🏆 最佳原創劇本
🏆 最佳男配角 Mahershala Ali
《羅馬》(Roma)
🏆 最佳攝影
🏆 最佳導演
🏆 最佳外語片
《黑豹》(Black Panther)
🏆 最佳服裝設計
🏆 最佳原創配樂
🏆 最佳藝術指導
最佳女主角
《真寵》(The Favourite) – Olivia Colman
最佳女配角
《藍色比爾街的沉默》(If Beale Street Could Talk) Regina King
最佳動畫
《蜘蛛人：新宇宙》
(Spider-Man: Into the Spider-Verse)
最佳化妝和髮型設計
《為副不仁》(Vice)
最佳電影原創歌曲
《Shallow》-《一個明星的誕生》(A Star is Born)
Lady Gaga和Bradley Cooper在當晚合唱《一個明星的誕生》(A Star is Born) 原創歌曲《Shallow》。
最佳改編劇本
《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)
最佳紀錄長片
《徒手攀岩》(Free Solo)
最佳視覺效果
《登月第一人》(First Man)
最佳動畫短片
《包寶寶》(Bao)
最佳真人短片
《皮膚》(Skin)
最佳紀錄短片
《句尾》(Period. End of Sentence.)