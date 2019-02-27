【奧斯卡回顧】 Lady Gaga、 Bradley Cooper 深情演唱 | 《波希米亞狂想曲》奪四獎成大贏家

第91屆年奧斯卡金像獎在週日（24日）舉行！一個讓電影工作者和觀眾難忘的晚上，見證著電影界的里程碑。今年很多關於種族問題的電影都備受關注，當中《綠皮書》(Green Book) 更贏得奧斯卡最佳電影，《黑色黨徒》(BlacKkKlansman) 也贏得最佳改編劇本。電影《黑豹》(Black Panther)和《羅馬》(Roma) 亦分別獲得三個獎項。今年，《波希米亞狂想曲》奪四獎成大贏家，飾演Queen樂隊主唱Freddie Mercury 的Rami Malek也憑該電影得到最佳男主角。當晚Lady Gaga和Bradley Cooper合唱《一個明星的誕生》(A Star is Born) 原創歌曲《Shallow》成為焦點，而以下是一些關於當天的重點回顧。

《波希米亞狂想曲》

(Bohemian Rhapsody)

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🏆 最佳男主角 Rami Malek

🏆 最佳電影剪接

🏆 最佳音效剪輯

🏆 最佳音響效果

《綠皮書》(Green Book)

Image via ABC

🏆 最佳電影

🏆 最佳原創劇本

🏆 最佳男配角 Mahershala Ali

《羅馬》(Roma)

🏆 最佳攝影

🏆 最佳導演

🏆 最佳外語片

《黑豹》(Black Panther)

🏆 最佳服裝設計

🏆 最佳原創配樂

🏆 最佳藝術指導

最佳女主角

《真寵》(The Favourite) – Olivia Colman

最佳女配角

《藍色比爾街的沉默》(If Beale Street Could Talk) Regina King

最佳動畫

《蜘蛛人：新宇宙》

(Spider-Man: Into the Spider-Verse)

最佳化妝和髮型設計

《為副不仁》(Vice)

最佳電影原創歌曲

《Shallow》-《一個明星的誕生》(A Star is Born)



Lady Gaga和Bradley Cooper在當晚合唱《一個明星的誕生》(A Star is Born) 原創歌曲《Shallow》。

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最佳改編劇本

《黑色黨徒》(BlacKkKlansman)

最佳紀錄長片

《徒手攀岩》(Free Solo)

最佳視覺效果

《登月第一人》(First Man)

最佳動畫短片

《包寶寶》(Bao)

最佳真人短片

《皮膚》(Skin)

最佳紀錄短片

《句尾》(Period. End of Sentence.)