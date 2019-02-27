亞馬遜將不續租西雅圖市中心的大型辦公樓

(NBBJ / MOTYW )

（編譯Zita）亞馬遜曾威脅西雅圖如徵收新的營業稅的話，將搬離其位於西雅圖中心的辦公室。10個月過去後，雖然市議會最終在人頭稅上扭轉了局面，亞馬遜週三證實將不再續租雷尼爾廣場的722,000平方英尺空間。

「我們一直在評估我們的空間需求，並打算根據目前的計劃轉租雷尼爾廣場」亞馬遜在一份聲明中表示，該公司在西雅圖擁有9,000多個空缺職位，並指「將繼續評估未來的增長。」

改變計劃

在情人節那天，亞馬遜放棄了紐約市一個主要基地的計劃，該基地將在幾年內建成，可容納多達25,000名員工。 （該地區有2,000人在那裡工作，包括在廣告，時尚和出版等領域。）

該公司表示，它將把這些工作分散到其設有辦事處的其他幾個北美科技中心，它不但沒有計劃在西雅圖市擴張，也沒有表明將重啟其第二重點基地（HQ2）搜索流程。現在，如果亞馬遜繼續其增長，它需要找到一個可容納25,000名紐約員工和數千個可以在西雅圖市中心工作的空間。

租約佔地722,000平方英尺，是西雅圖歷史上最大的租約之一。 它可容納3,500至5,000名員工。亞馬遜此前曾在其貝爾維尤市中心設有兩個大型空間，足以容納4500人。普吉特海灣商業雜誌（Puget Sound Business Journal） 本月早些時候報導說，雖然亞馬遜沒有評論其東區計劃，但該公司仍希望在貝爾維尤進一步擴張。

西雅圖房地產的影響

這座耗資5.7億美元的雷尼爾廣場塔樓項目計劃於明年開放，將成為太平洋西北地區第二高的建築，共58層。它還將包括豪華公寓和酒店，以及底層的PCC社區市場。即使按照亞馬遜的標準，辦公室的承諾也是巨大的：只有少數公司 – 星巴克，谷歌和臉書–在西雅圖擁有的辦公空間比亞馬遜計劃在雷尼爾廣場佔據的要多。

除了它的大小，雷尼爾廣場代表了亞馬遜的一個出發點，亞馬遜在南湖聯盟和丹尼三角區擁有約40棟建築和45,000名員工。不續租對當地寫字樓市場的影響是複雜的：一方面，它需要填補大量空間，而且對於任何一家公司來說都可能太大。但另一方面，與冷卻住宅房地產市場不同，寫字樓市場因公司需求而過熱。

高力國際（Colliers International）週三發布的一份報告顯示，西雅圖市中心的空置率為7.1％ – 僅曼哈頓和灣區的主要城市地區市場較為緊張。隨著像谷歌，臉書和聯合辦公空間（WeWork）這樣的公司繼續搶占大量空間，市中心頂級物業（如雷尼爾廣場）的辦公室租金也在上漲。

西雅圖的經濟基礎比2007年更廣泛，那時刻同樣有大量頂級物業在市場上。當華盛頓互惠銀行（Washington Mutual） – 那時它是西雅圖最大的辦公室租戶 – 倒閉並在這座城市中騰出了120萬平方英尺時，這種情況「讓我們的市場崩潰了」，西雅圖市中心高力高級副總裁大衛加利（David Gurry）說。

「我認為72萬平方英尺的空間確實對市場產生了微不足道的影響，」加利說。 「西雅圖市的公司有足夠的需求，而那些從矽谷搬進來的公司，我認為它很快就會被吞沒。」

即使是去年盈利112億美元的公司，亞馬遜轉租這一領域的風險也很大。該公司未公佈其租賃條款，但西雅圖新建築的租約通常為10至15年。當亞馬遜於2017年秋季簽署其雷尼爾廣場租約時，市中心的租金約為每平方英尺每年42美元。在此基礎上，該建築物的總租金將在每年3000萬美元附近，或者在典型的10年租約中達到3億美元。

加利表示，對於亞馬遜和塔樓的建築商兼業主賴特勞斯塔德（Wright Runstad & Co.）公司而言，轉租交易甚至可能略微盈利。在亞馬遜原來的租約之後一年半內，辦公室租金每平方英尺上漲約5美元，因此如果它可以轉租全部空間，它可以賺取利潤 – 可能在亞馬遜和賴特潤德斯特之間分配50/50。

與市議會的關係

在亞馬遜討論人頭稅和宣報在其他城市尋求HQ2前，它在西雅圖已在存在問題。這個近25年歷史的科技和商業巨頭已經被奠定了這個城市不斷惡化的交通、負擔能力和無家可歸的原因。

亞馬遜於2007年決定鞏固其在西湖聯盟社區城市企業園區的西雅圖業務，迎來了十年的快速變化以及數萬個在技術和相關領域的高薪工作。其他主要的科技公司如臉書和谷歌跟隨亞馬遜進入舊倉庫和商業洗衣店的街區，這些倉庫由已故的保羅艾倫（Paul Allen）的瓦肯房地產（Vulcan Real Estate）公司重新開發。

這裡的科技繁榮與無家可歸者的顯著增加重疊，2015年該市被宣佈為緊急狀態。加劇了城市和地區應對危機分歧的人頭稅，本旨在向企業收取稅項以替經濟適用房和無家可歸者服務籌集資金。

週三中午，西雅圖市長詹妮德肯（Jenny Durkan）和市議會的發言人沒有對亞馬遜雷尼爾廣場的發布做出反應。

亞馬遜發言人兩週前表示，其在西雅圖正在建設的建築物將使其在該市的總建築面積達到1400萬平方英尺，「這將是我們西雅圖基地的完工。」發言人後來退回並發表聲明說只有該公司「將繼續評估西雅圖的未來增長」- 週三重申的立場 – 並拒絕進一步置評。

該公司在該市的就業機會數量穩定 – 截至週三約為9,800人，但目前尚不清楚其中有多少是在城市擴建而不是作為常規營業額的一部分招聘。自去年秋天以來，亞馬遜一直在說它在該市擁有45,000名員工，而去年3月份只有4萬名員工。

亞馬遜週三發布了一份由科技新聞網站GeekWire發布的營銷傳單，該消息顯示雷尼爾廣場空間已經在市場上放盤。