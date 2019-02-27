再見海鷹隊防守傳奇LOB 最後一員厄爾托馬斯將成為自由球員

（編譯Zita）隨著海鷹隊防守傳奇LOB（Legion of Boom）的隊員逐個離開，這個見證海鷹隊輝煌時間的名字可能要從此與大家告別了！海鷹隊總經理約翰施耐德（John Schneider）週三宣報在接下來的幾個月裡，錦查斯萊（Kam Chancellor）將被從名冊中刪除；厄爾托馬斯（Earl Thomas）將成為自由球員。

有一些海鷹隊的球迷希望，在托馬斯成為自由球員之前還有商榷餘地，雖然施奈德似乎希望托馬斯仍然會考慮與西雅圖簽約，但似乎沒有其他人認為這將是一個選擇。

2017年11月9日對亞利桑那州那場比賽中，查斯萊的頸部受傷迎來其職業生涯終結—儘管你還可以在球場上看到他的蹤影，而在上賽季他仍然擁有一個貼上他名字的儲物櫃。查斯萊仍然在球隊的名單上，他在2019年的合同中獲得了520萬美元的賠償金，他的傷勢在本月早些時候正式得到保障。

但施奈德在週三自去年NFL選秀以來首次向媒體發表評論時表示，在接下來的幾個月裡，查斯萊將在某個時候從名單中被刪除。根據OvertheCap.com，如果查斯萊在6月1日之後被辭退，海鷹隊將在2019年的工資上限和2020年的1200萬美元中節省480萬美元。

施奈德不會確切地說何時查斯萊將被從名單上移除，但當被問到2019賽季開始時他是否會在名單上時，他說：「不，應該不會。 但這不是一個震驚，他知道知道發生了什麼事。這實際是我們資薪上限的形式。」

查斯萊本人在去年7月1日發推文表示，他的比賽生涯已經結束，然後在9月份於該隊賽前廣播節目的一次採訪中進一步宣布他患有椎管狹窄症。至於查斯萊的下一步，施奈德說他不知道。

同樣地，托馬斯正在試圖弄清楚他的下一步，這是他在職業生涯中第一次成為自由球員。跟查斯萊一樣，他在2010年加入海鷹隊，現時隨著他的合同在3月13日正式結束，當新的賽季開始時，托馬斯可以與他想要的任何球隊簽約。

當被問及海鷹隊最近是否與托馬斯有過任何溝通時，施奈德說了一個簡單的「不」。當被問及有否對過去一年與托馬斯的關係發展感到失望時，施耐德說沒有。

(Phelan M. Ebenhack/AP)

「我理解他的挫折感，」施奈德說。「這是生意。他是自由球員，他將去測試自由球員，所以我們會看到會發生什麼。我們與他的代理人有著良好的關係。他將成為榮譽之環（Ring of Honor）的其中一員。」

另外一位著名的LOB成員衛理查德謝爾曼（Richard Sherman）曾告訴舊金山記者他正試圖招募托馬斯加入49人隊。但是，如果達拉斯能匹配其工資要求，托馬斯會去牛仔隊。托馬斯明確表示他希望在職業生涯的某個階段為達拉斯效力。



托馬斯可能不得不弄清楚是否要跟隨他的心去達拉斯或他的銀行賬戶。但顯而易見的是，兩者都不在西雅圖，LOB將成為歷史，但永遠不會被遺忘。