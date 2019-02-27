西雅圖以接近$15,000獎金招聘警察

警察局長卡門貝斯特（Carmen Best）（中）表示，獎金將有助於招募頂級候選人。(AP Photo/Elaine Thompson)

（編譯Zita）西雅圖市議會公共安全委員會週三一致通過了市長詹妮德肯（Jenny Durkan）的提議，提供高達15,000美元的招聘獎金，以吸引訓練有素的警員任職該市警察局。提議還修改了該法案，為新警工提供高達7,500美元的招聘獎金。

該提議將由完整的九人市議會進行討論，但需要委員會主席岡薩雷斯（M. Lorena González）和市長辦公室之間進一步商討法律語言，以確保僱員對部門作出承諾，例如簽訂合同。

德肯上個月提出了獎勵計劃，稱西雅圖需要參加全國范圍經驗豐富的警察競賽。 她在這個嬰兒潮一代警員失業率和退休率歷史性最低的時候提出計劃，加上高昂的住房成本和全國警察的負面形象，據說這都令區域和全國的警員都勇躍競爭。

岡薩雷斯與理事會成員特雷莎莫斯基達（Teresa Mosqueda）和羅布約翰遜（Rob Johnson）一起對修訂法案進行了投票，該法案還包含評估該計劃的條款。

岡薩雷斯表示，她希望在週一向全體市議會會議提交一份最終法案，但不得遲於3月11日。市議會預計將通過這項措施，因為市議員的建議幾乎總是由市議會通過。

警察局長卡門貝斯特（Carmen Best）表示，獎金將有助於招募頂級候選人。 根據城市數據，該部門在2019年為1,467個全職職位提供資金，目前有1,398名官員在工作。貝斯特說，這筆錢還將有助於吸引一直代表性不足的社區警務人員，並為移動費用提供財政支持。

根據貝斯特的說法，從其他部門僱用的警員在學術和現場培訓上花費的時間更少，這使得他們比入門級警員更快地就職，並為該部門節省了工資。如果法案通過，西雅圖警察招聘獎金將是普吉特海灣的最高獎金之一。 而貝爾維尤為擁有至少兩年經驗的警員提供16,000美元獎金。