西雅圖是全美受教育之冠 八成新移民擁有大學學位

美國人口普查局上週發布的一份報告顯示，25歲及以上的美國人中有35％完成了學士學位，這相當於1950年完成高中學業的比例。擁有高級學位的人數自2000年以來增加了一倍。即使在全國教育蓬勃發展的背景下，西雅圖仍然脫穎而出。雖然西雅圖長期以來一直被認為是教育程度最高的美國城市之一，但這里大學畢業生人數仍然非常顯著地增加。截至2017年，年齡在25歲及以上的居民中有63％擁有四年制大學學位。在全國50個最大的城市中，西雅圖是唯一一個達到60％的城市，這是我們在2015年首次實現的目標。在2000年，不到一半（47％）的人擁有大學學位。現在共有337,000名年齡在25歲以上的大學畢業生住在西雅圖，另外還有23,000名25歲以下的大學畢業生。隨著每一代新生代，教育程度都會提高。在西雅圖千禧一代（25-34歲）中，73％是大學畢業生。另一種轉變發生在性別界限上。在老年人中，男性多於女性完成大學學位。年輕的西雅圖人則相反。

報告顯示美國最大城市的教育程度差距是驚人的。與西雅圖一樣，有五個城市的大多數成年人都擁有大學學位，包括舊金山、華盛頓特區、北卡羅來納州羅利、德克薩斯州奧斯汀和明尼阿波利斯。波特蘭正好是50％。另一方面，只有15％的底特律成年人擁有大學學位。另有13個城市擁有大學學位的成年人不到30％。這是一個很好的例證，作為城市之間的差距，那些贏得新經濟而那些卻失敗。像西雅圖這樣成功的城市吸引了來自全國各地和世界各地的數千名受過大學教育的人，特別是在科技和其他領域工作。

但是與其他州相比，華州實際上並沒有將高比例的高中畢業生送到大學。根據州的數據，2016年華盛頓州公立高中畢業的學生中只有59％在畢業後一年內就讀於大學，大約54％的人去了四年制學校，46％去了社區學院。國家政策機構（華盛頓學生成就委員會，Washington Student Achievement Council）和商業團體（華盛頓圓桌會議，the Washington Roundtable）都認為，更多的學生需要在高中畢業後參加某種培訓或學位課程，以保持華盛頓未來經濟的發展。

根據人口普查數據，在西雅圖居民中，華州出生的人中有59％是大學畢業生，而在另一個州出生居住在西雅圖的人中有70％大學畢業。居住在西雅圖的人中超過四分之一（27％）擁有高級學位，如碩士，專業學位或博士學位。美國祇有一個主要城市的比例高於西雅圖–華盛頓特區。從經濟的角度來看，有很多人擁有大學學位或更高學位是有道理的。我們都知道住在西雅圖並不便宜，而且這些學位傾向於轉化為更高工資。2017年，擁有學士學位的西雅圖居民的平均收入為66,000美元，擁有高級學位的人員的平均收入為80,000美元。對於沒有完成高中學業的西雅圖居民來說，中位數僅為22,000美元。在中等城市中，貝爾維尤是受教育程度最高的城市之一，其大學畢業生比例高於西雅圖，截至2017年，68％25歲以上居民擁有學士學位以上學歷。