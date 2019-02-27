「華州品味」美酒佳餚活動 2019

華州品味 (Taste Washington) 將會在3月28至31日舉辦為期四日的慶祝活動。匯集235間葡萄酒廠，65多間餐館和全國頂級的廚師，「華州品味」是一個葡萄酒和美食愛好者夢寐以求的一大盛事。除了一貫的 Grand Tasting項目，率先舉行的 Red & White Party 有獨特及相當矜貴的葡萄酒讓客人盡情品嚐；Taste Washington on the Farm 由廚師和釀酒師帶你一起探索太平洋西北地區的寶藏；今年的The New Vintage 歡迎各新晉明星廚師包括Edouardo Jordan（JuneBaby）和著名的Ethan Stowell餐廳集團主廚；最後，你更可以在派克市場體驗全新的早晨美食之旅。

圖片 Taste Washington

本年重點推介

赤霞珠釀酒廠

Double Canyon

圖片 Zita Lam

位於Horse Heaven Hills中心地帶的Double Canyon自2007年以來一直致力於打造真正的莊園葡萄酒。釀酒師Kate Michaud著重製作各層次口味的 Cabernet Sauvignon 以表達其葡萄園的個性，並體現華盛頓州最佳產區的鮮明特色。

家族牡蠣農場

Hama Hama



圖片 Zita Lam

Hama Hama 農場雖不比知名養殖場龐大，但這家族生意仍然每年生產至少10萬打牡蠣供給西雅圖的餐廳。除此之外，他們還有教育遊覽團，讓生蠔愛好者在享受美食的同時，能了解關於更多生態的資訊。

牛排與壽司的結合

Ascend Prime Steak & Sushi

叉燒豬腩配鵪鶉溫泉蛋，再淋上松露豬骨湯。（圖片 Zita Lam）

主廚 Sean Mayhew 於2017年來到西雅圖，擔任貝爾維尤南林肯商場美食大廳開業的烹飪廚師顧問。之前他還擔任過著名餐廳Fairmont Scottsdale Princess和位於Caesars Palace的Gordan Ramsay餐廳的主廚。他亦曾擔任2008年收到了一顆米其林星Charlie Trotters的副主廚。現今他融合自己的經歷，把新式菜餚和亞洲食材結合，呈現在Ascend之中。



西雅圖海鮮工藝品罐頭和餐廳

Little Fish



墨魚汁泡芙配華州海膽和甜蝦慕斯（圖片 Zita Lam）

主廚Zoi Antonitsas在餐飲行業擁有超過20年的經驗，並因其當代、創意和成分烹飪風格而獲得當地和全國的讚譽。即將開業的 Little Fish 是西雅圖第一家現代化的工藝品罐頭和餐廳，位於派克市場的中心地帶。

活動詳情

紅白派對

Red & White Party

日期：3月28日 (星期四)

時間：7pm – 10pm

地點：AQUA by El Gaucho

圖片 Taste Washington

舉辦於西雅圖海濱的El Gaucho AQUA，這紅白貴賓派對是數一數二「華州品味」最優雅活動之一。由華盛頓頂級的釀酒師為你注滿他們特別釀製的葡萄酒，穿上你的紅白晚禮套裝，享受El Gaucho的提供的精美菜單。

華州品味在農場

Taste Washington on the Farm

日期：3月29日 (星期五)

時間：第一輪 9am – 3pm / 第二輪 9:30am-3pm

地點：Seattle Region

圖片 Taste Washington

由普吉特海灣的貝類養殖場到華盛頓東部的果園，西雅圖擁有全國最獨特和最精緻的農場至餐桌服務的優勢。在「華州品味在農場」活動裡，市民能了解到西雅圖的餐廳如何來為太平洋西北地區提供的一些最新鮮和最美麗的餐飯服務。他們將與當地廚師，釀酒師和農民一起探索該地區的美味佳餚，遊覽精心策劃的農場，然後跟本地廚師和釀酒師一起品嚐由農場新鮮食材製成的午餐，並搭配一些最好的華盛頓葡萄酒。

新舊融合The New Vintage

日期：3月29日 (星期五)

時間：7pm-10pm

地點：The Sanctuary Seattle

圖片 Taste Washington

這是一個將帶給你難忘經歷的美酒佳餚的活動，你將有機會與各明星廚師和釀酒師交流，並品嚐西雅圖和華盛頓州美食和葡萄酒。

隆重嚐味 Grand Tasting

日期：3月30及31日

時間：普通入場 2:30pm – 6pm/ VIP 1:30pm-6pm

地點：CenturyLink Field Event Center

圖片 Taste Washington

235家華盛頓州的酒莊， 65間最好的餐廳，當地和全國知名的廚師，Grand Tasting是「華州品味」的精彩壓軸。入場的市民可以觀看名人廚師在阿拉斯加里程計劃廚師舞台上炫耀他們的烹飪技巧，品嚐El Gaucho的生蠔以及地區最好的酒莊和餐館。要在Grand Tasting 活動上品嚐所有東西幾乎是不可能的，幸好這活動為期兩日，讓各位美酒佳餚愛好者慢慢探索華州的味道。