家很溫暖很溫馨，它可以緩解人們在冬天的寒意，給人帶來心靈的慰籍。家是一杯暖意綿綿的茶，給你帶來絲絲縷縷的清香和暖意；家是一片音樂世界，那裡有無盡的和諧美滿的音符；家是一張早已泛黃的老照片，留給你無限的思索和懷念。可是每個家庭能夠有幾個團圓日與兒女孫子聚在一起呢？

自從父母親在幾年前相繼離開人世後，每逢清明時節，我們兄弟姊妹全家人都會擬定一個星期日前往寄放父母親的骨灰龕的寺廟祭拜，以表孝心。然後聚集一起，共用午餐，當作一次的家庭聚會。

這樣的祭拜儀式及過程，在自己的子孫的觀念中，只是跟著長輩的吩咐而行，並沒有什麼特別的感觸及意義。但是在我們這群年過半百的兒女，卻覺的好像對父母親還有一些歉疚，並有子欲養而親不至的無奈及遺憾。

記憶中，年輕時，雙親都是勤儉持家，刻苦耐勞，扶養我們長大成人。直到兒女成家立業後，才能放下重擔。由於節儉成性，故而生活仍然是簡單，每逢佳節或者生日，兒女都想要孝敬父母，希望能夠帶他們老人家出外旅遊或用餐。但是老人家還是喜歡清靜的生活，尤其擔心兒女破費或麻煩，所以常常拒絕兒女的安排，久而久之，也就習慣成自然了。孩子對父母親的關懷與聚會也越來越疏遠了。

今年的淸明節，接著是母親節，父親節，以及我們夫婦的生日恰巧碰在一起。由於幾個節日的到來，孩子們都表示要與我們一起渡過及慶祝，所以已經提議如何慶祝這幾個將到來的節日。由於孩子們有自己的家庭，工作事業也相當繁忙。所以內人的建議是，一切從簡，不需要這樣麻煩，如果每個節日都要慶祝，既要花費又花時間。我卻有不同的看法，平時孩子們都很忙，沒有什麼時間探訪我們，既使電話聯繫，也是怱怱忙忙，講不到幾句話就掛斷了。所以這些節日的來臨，應是給予孩子們一個最好的機會，抽空與我們聚聚，孝敬父母，享受天倫之樂。所以我們實在不應該拒絕孩子們的一片好意。

所謂人生無常，子欲養而親不至。希望不要令兒女們以後埋怨自己不能即時孝親，又造成一種遺憾。更何況兒女對父母關懷及尊敬的舉止及行為，也是給孫子們一個學習良好傍樣。何樂而不為呢？

當然孝親方式很多，主要在於內心的感受及關懷，而不是一味的追求享受，炫耀等。既使是一片小蛋糕，一杯咖啡，或者聚集一堂，吃一餐便飯，也是一種慶祝方式。如果身在國外，或因工作未能抽空，最低限度，一個電話的慰問及寒喧的時間，應該沒有問題吧！

「百善孝為先」。孝敬父母是我們每個做子女的義務。孔子說「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎」。這句話就是告誡我們：孝敬父母要真心相待。犬馬為我們勞作，我們尚能給它飼養，但是它們不會尊敬人。所以我們不能像對待犬馬那樣對待父母。「孝」不只是體現在給父母吃飽喝足，我們還要尊敬他們的思想，瞭解他們的內心，知道它們的精神需求，物質需求。真正做到「父母之年，不可不知也，一則以喜，一則以懼」。牢記父母的年齡，一方面會因高堂的健在而高興。另一方面又會為他們的入暮之年而憂懼。

「親愛我，孝何難；親憎我，孝方賢」不管父母怎麼對待我們，我們都要好好的孝敬他們到永遠，因為他們是我們生命的源泉，生命的開始。

佛說父母恩重難報經：

我今為汝分別解說：假使有人，左肩擔父，右肩擔母，研皮至骨，穿骨至髓，繞須彌山，經百千劫，血流決踝，猶不能報父母深恩；假使有人，遭饑饉劫，為於爹娘，盡其己身，臠割碎壞，猶如微塵，經百千劫，猶不能報父母深恩；假使有人，為於爹娘，手執利刀，剜其眼睛，獻於如來，經百千劫，猶不能報父母深恩；假使有人，為於爹娘，亦以利刀，割其心肝，血流遍地，不辭痛苦，經百千劫，猶不能報父母深恩；假使有人，為於爹娘，百千刀戟，一時刺身，於自身中，左右出入，經百千劫，猶不能報父母深恩；假使有人，為於爹娘，打骨出髓，經百千劫，猶不能報父母深恩；假使有人，為於爹娘，吞熱鐵丸，經百千劫，遍身焦爛，猶不能報父母深恩。

生兒方知父母愛，養兒方知父母恩。當初的父母就是現在的你和我。趁父母還健在的光陰，讓我們盡一份力所能及的孝心，別等父母不在的時候，才恍然大悟。 總之，不要任意拒絕兒女的關心及孝敬，給予兒女機會，讓兒女有多點時間早日孝敬父母親，才能創造一個有凝聚力，溫馨又歡樂的家庭。

作者：普旭