蓮生活佛主持新春護國大法會 帶領大眾祈願國泰民安

蓮生活佛從2月23日起一連二天，分別在南投的台灣雷藏寺、桃園的林口體育館，主持新春的瑪吉拉尊與龍樹菩薩護國大法會。兩場法會各湧入3萬多、2萬多位善信，嘉賓政要多位立委議員與地方首長皆蒞臨盛會，摯誠為台灣祈福，祝禱國泰民安。

2月23日台灣雷藏寺瑪吉拉尊大法會，曾任南投縣長、現任國民黨主席吳敦義致詞時提到，昔年雷藏寺的山坡地開發，是依照法律，由南投縣政府審查通過後發公文給台灣省政府的。他讚揚蓮生活佛的行事，會完全依照法律、道德，與善良風俗。

蓮生活佛開示大眾，瑪吉拉尊是西藏極少見的女性大成就者，傳說中，達摩祖師曾到西藏，便是帕當巴桑結，他傳授佛法給瑪吉拉尊。瑪吉拉尊的捨身法，是廣大的布施，連自己都可以捨，這便是無我，沒有自我的執著，也沒有了對於財、色、地位的執著。

2月24日林口體育館龍樹菩薩大法會，主辦單位中觀堂將會場布置得莊嚴典雅，亟富佛教藝術之美，巨幅的佛陀說法圖與華嚴經善財童子五十三參圖、多處的佛菩薩壇城、歷代佛教祖師的圖文介紹、蓮生活佛52年來271本佛學著作，在在引得大眾駐足觀看。

法會中，蓮生活佛開示華嚴三觀思想，也就是空、假、中三觀，圓融生與死，教導如何由世俗的修行，達到聖境。