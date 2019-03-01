鄧紫棋《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會 將於溫哥華演出

(溫哥華消息)香港小天后鄧紫棋將於3月15日來到溫哥華，在溫哥華市中心的Queen Elizabeth Theatre 演出。

今年的鄧紫棋《 Queen of Hearts 》世界巡迴演唱會，主題是 ”Queen of Hearts” 樸克牌的紅心Q，是視聽專輯「 新的心跳」的主題巡演，邀請曾為麥當娜等國際巨星舞蹈設計舞步的Kevin Maher擔任編舞師，從來自世界各地的上百位舞者中選中了8名伴舞，國際化手筆的投入將帶來更多驚喜。這是GEM鄧紫棋的第三個巡演，延續了上一輪巡演座無虛席的火熱，亦有全新的音樂，燦然的燈光，完美的舞台這輪巡演，帶觀眾走進GEM鄧紫棋最愛的音樂世界。

鄧紫棋，又名G.E.M. （「Get Everybody Moving」即「讓大家動起來」；而GEM也有「珍寶」之意），鄧紫棋在中國上海出生，四歲時移居香港，是一名創作歌手，在2008年出道，當時只有16歲。

2012年，鄧紫棋發行專輯《Xposed》並奪得香港IFPI成為全年最高銷量香港女歌手。2013年，憑藉《Xposed》入圍第24屆台灣金曲獎最佳女歌手，成為入圍金曲歌后最年輕的女歌手。2014年，因參與中國湖南衛視歌唱競賽節目我是歌手時的亮眼表現在中國大陸迅速走紅。同年3月，獲第27屆KCA美國兒童選擇獎「最受歡迎亞洲藝人」。同年5月，登上福布斯中國百大名人權力榜第91位，2015年更攀升至第11位。2015年初，鄧紫棋參加中央電視台春節聯歡晚會，自彈自唱其自創的歌曲《多遠都要在一起》。2015年7月，未滿24歲便完成80場個人演唱會，8月1日北京工人體育場演唱會吸引近4萬人觀看，同年11月在英國倫敦溫布利體育館完成第73場，也是最後一場X.X.X.Live世界巡演。2016年初，福布斯公佈2016年全球30歲以下最具潛質音樂人名單「30 Under 30」，鄧紫棋為唯一在榜亞洲音樂人。

2016年11月6日，鄧紫棋奪得第26屆MTV歐洲音樂大獎（EMA）最佳中國大陸地區及港台地區藝人。2017年初，鄧紫棋二度參加中央電視台春節聯歡晚會，唱山歌《歌從灕江來》。2017年5月28日，25歲的鄧紫棋在Queen Of Hearts世界巡迴演唱會_武漢站完成了人生第100場個人演唱會。2018年1月17日，歌曲《光年之外》MV在YouTube網站達到1億次的觀看次數。

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鄧紫棋《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會溫哥華站

日期 : 3月15日(星期五) 晚上7時

地點 : Queen Elizabeth Theatre, 630 Hamilton Street, Vancouver, BC

網頁 : juicymusic.ca

電話熱線 : 778-251-9839, 778-893-2009