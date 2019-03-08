《書藝清芬》琰先生書法回顧展 溫哥華華埠中山公園展出

(溫哥華消息)溫哥華書法家謝琰先生於二零一八年三月辭世。為紀念他的書法成就、緬懷他一生對於傳播中國文化的貢獻，在他的生前好友王健教授倡導下，加拿大亞洲藝術協會與中山公園聯合主辦《書藝清芬》謝琰先生書法回顧展，展出日期：三月七日至四月二十三日，地點：溫哥華中山公園百川堂。

是次展覽精選謝琰先生自一九六六年起半個世紀書法生涯各階段代表作近三十件，包括楷、行兩種書體，作品有已廣為人知的《聽雪》、《舞鶴》

、 《焚香聽雨》、《秋陰不散霜飛晚，留得枯荷聽雨聲》，岳飛《五嶽盟誓記》、蔣捷《虞美人∙聽雨詞》等膾炙人口的歷代名家詩詞。還有先生自己生前習誦的雋語《時有落花隨我行》、《人生難得秋前雨，乞我虛堂自在眠》和《應無所住，而生其心》。

中山公園是謝琰先生生前鍾愛的中國古典園林，邀請葉嘉瑩教授為園內各處風景題詠，並請書法家書寫多副對聯，蔚為雲城一時之盛。其中葉嘉瑩教授撰的《池水一泓碧，天光萬古涵》一聯經王克文先生刻成木匾，至今懸掛於園中雙廊一側的涵碧榭內。

謝夫人施淑儀女士雅好詩詞，多年來追隨葉嘉瑩教授學習古典詩詞，師生常有詩歌唱和，謝琰先生晚年曾用小楷鈔錄夫人詩集《鳴岐吟草》。二零一二年冬神州霧霾，葉先生有《塵霾二首寄淑儀女弟》，謝夫人以《讀迦陵師;塵霾二首; 奉和》回應。是次展出的謝琰先生書法作品中，亦有两位的唱和選錄。

《書藝清芬》謝琰先生書法回顧展開幕儀式，定於謝琰先生辭世一周年忌日三月十六日（週六）下午二至四時舉行，並於三月三十日（週六）下午二至四時舉行有關謝琰先生的書法講座，開幕儀式和講座均免費入場。中山公園查詢電話604 662 3207，網址vancouverchinesegarden.com

《書藝清芬》謝琰先生書法回顧展

展出日期：三月七日至四月二十三日

地點：溫哥華中山公園百川堂

578 Carrall St, Vancouver, BC V6B 5K2

查詢電話 ： 604-662-3207