最新大型研究證實：麻疹疫苗不會引起自閉症

（編譯Zita）9年前英國醫療小組反駁了醫生安德魯韋克菲爾德（Andrew Wakefield）「疫苗可能引起自閉症」的研究，指韋克菲爾德提出此報告時有著未披露的經濟利益關係，並在進行研究時表現出了「冷酷無情」的行為。

時至今天，專業流行病學家仍在投入時間和資源來反駁韋克菲爾德的報告，該報告引起了各地方疫苗接種率急劇下降，其中包括美國。

越來越多的父母因為宗教、個人和醫療原因豁免他們的孩子接受免疫接種，公共衛生專家警告說，這種趨勢有可能扭轉官員在2000年宣布消除麻疹的進展。今年1月和2月，在11個州確認了206例麻疹個案，超過2017年全年的病例數。

週一在《內科醫學年鑑》上的一篇論文中，最新證據明確否認自閉症與麻疹、腮腺炎和風疹疫苗之間存在任何聯繫。

哥本哈根Statens Serum Institut的研究人員檢查了1999年至2010年底出生的丹麥兒童數據，共計超過50萬人。 然後，流行病學家和統計學家使用人口登記處將疫苗接種狀態信息與自閉症診斷以及兄弟姐妹自閉症和其他危險因素的歷史聯繫起來。

研究結果表明，疫苗不會增加自閉症的風險，這為已經達成醫學共識的內容提供新的統計學確定性。 研究人員進一步得出結論，疫苗接種不太可能引發易感人群的發育障礙，並且與免疫接種後出現的病例無關。

「適當的解釋是，它們沒有任何關聯，」埃默里大學全球健康、流行病學和兒科學教授撒奧馬爾（Saad Omer）在接受華盛頓郵報採訪時說。

然而，在該研究的一篇社論中，奧馬爾和一位同事詢問疫苗研究是否最好作為「對陰謀論的反應」。他們認為，有限的資源可更好地用於自閉症研究中有希望的線索，而不是繼續與「疫苗懷疑論者」接觸。

然而，奧馬爾稱丹麥的論文是「關於該主題最大的研究之一」。他說唯一的限制是所有觀察研究的基礎，即「你不能故意為人們接種疫苗或阻止它們接種疫苗去得到研究效果，這將是不道德的。」

他在參議院關於疫苗和可預防疾病爆發的聽證會前夕提出了評估，並在週二與公共衛生官員和其他研究人員以及違反父母意願而接種疫苗的青少年伊桑連登博格（Ethan Lindenberger）一起提供專家證詞。

雖然這項研究並不打算與國會調查同時進行，但結果確實是在關鍵時刻出現的。 麻疹病例正在成倍增加，導致專家警告全國爆發疫情的可能性。

根據疾病預防控制中心的數據，美國目前正在處現六個疫區。 華盛頓州已有71人受到感染，今年在俄勒岡州波特蘭市哥倫比亞河沿岸的克拉克縣爆發了一場疫情，研究人員稱這是一個反疫苗接種的「重災區」，因為所需疫苗的非醫療豁免率很高。

該病毒同樣在全球蔓延。 最近，未接種疫苗的法國5歲兒童將這種疾病重新引入哥斯達黎加，該地方已連續五年沒有麻疹。 紐約一個正統的猶太人社區爆發疫情，一名未接種疫苗的兒童在以色列獲得該疾病後返回家中。

據世界衛生組織報導，去年歐洲有72人因麻疹死亡。 2015年，華盛頓州的一名婦女在感染麻疹後死於肺炎，這是自2003年以來首次發生於美國因該病死亡的病例。

麻疹具有高度傳染性，在感染者所在的房間內長達兩小時。 雖然這種疾病通常以感冒症狀和皮疹開始，但受感染的人可能會出現其他併發症，包括肺炎，在更嚴重的情況下，還會變成腦炎甚至癲癇發作。

西雅圖的一名兒科醫生兼華盛頓大學教授蘇珊妮哥斯汀（Suzinne Pak-Gorstein）表示，自從州長傑伊英斯利（Jay Inslee）宣布進入緊急狀態後，公眾意識有所增強。 儘管如此，她還是擔心危機是必要的，必須要讓居民保護自己。

「人們忘了他們應該擔心，然後，我們再來到這局面，」哥斯汀說。「我確實責怪那些未接種過疫苗的人群，他們因為與自閉症沒有根據的聯繫而受到驚嚇，這種聯繫已被證明是錯誤的。」