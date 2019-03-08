【熱播電影推介】

驚奇隊長

Captain Marvel



類型：動作 / 科幻 / 冒險

導演：安娜·波頓 / 里安·弗雷克

上映時間：3/8/2019

漫畫中的初代「驚奇女士」原名Carol Danvers，她曾經是一名美國空軍情報局探員，此後她得到了超能力，成為「驚奇女士」，在漫畫中是非常典型的女性英雄人物。 她可以吸收並控制任意形態的能量，擁有眾多超能力。《驚奇隊長》將是漫威首部以女性超級英雄為主角的電影。



【新劇推薦】

殺死伊芙 第一季

Killing Eve Season 1



類型：劇情 / 驚悚

頻道：BBC America

首播時間：4/8/2019



BBC America過去宣佈拍攝8集驚悚劇《殺死伊芙 Killing Eve》，該劇由Phoebe Waller-Bridge負責，現定於美國時間4月8日首播。該劇根據Luke Jennings的小說系列改篇，《殺死伊芙》主角分別是一個有精神病的刺客Villanel le及在追捕她的Eve（吳珊卓/Sandra Oh飾）。Eve是個生活無聊﹑十分聰明﹑工資等級的英國安全局 人員，後勤的工作無法滿足她當間諜的幻想；至於Villanelle（Jodie Comer飾）是個優雅﹑有才的殺手，她依偎著這暴力工作能帶給她的奢侈生活。這兩個聰明的女人互相對對方著迷，並進行了一場史詩式的貓捉老鼠遊戲。

【新專輯推薦】

《 只為遇見你 》 郭靜



風格：流行

廠牌：飛寳傳媒

發放日期：3/10/2019

郭靜以清亮純淨的聲線，堅定唱出面對感情執著守護、只為一人的態度，演繹出愛情中可貴的宿命感，郭靜清澈真摯的唱腔配合層次豐富的弦樂編曲，交織出戀愛的種種場景：從初相遇時的心動再到熱戀時的堅守，喚起了聽眾對美好愛情的憧憬。