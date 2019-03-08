特首林鄭月娥視察北京鳳凰中心

香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士與鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂先生

3月4日上午，香港特別行政區行政長官林鄭月娥及其隨行人員在百忙之中蒞臨鳳凰北京總部——鳳凰中心視察指導。

步入鳳凰中心，特首仔細聆聽了工作人員對這座由中國人自主設計自主建造的多功能媒體大廈的介紹；在開放空間丹鳳苑，輪換播放的全息投影和三維成像技術向特首一行展示了先進的虛擬演播技術及在國家改革開放之後成立的鳳凰衛視23年的發展；一塊塊5G超薄大螢幕，清晰地再現了由故宮博物院與鳳凰衛視聯合制作的「動起來的清明上河圖」；在1200㎡數字虛擬演播室，特首坐上主播台，體驗記者連線，感受媒體新技術成果；當電視中出現通過5G設備傳輸到香港總部，經由快速剪輯又回傳到北京的現場畫面時，特首表揚說，你們的工作非常高效。

在「追夢鳳凰——專業主義大寫真」圖片展上，上百張黑白色調的珍貴照片將鳳凰23年來「大事發生我在場」的歷史瞬間定格在這裡，也向特首一行滙報了鳳凰人的專業主義激情，在看到她本人接受採訪的照片時，特首笑著說，那是去年在博鳌亞洲論壇。

參觀過程中，特首不斷詢問鳳凰中心的建築情況，鳳凰衛視董事局主席、行政總裁劉長樂先生一一做了介紹，特首對建築的環保理念和超低造價表示非常驚訝和讚歎。

參觀結束後，特首接受了鳳凰衛視《問答神州》節目主持人吳小莉的採訪。當問及粵港澳大灣區的發展和未來的施政方針，特首表示：《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的出台，對於大灣區的人來說是一件非常高興的事情，特首還詳述了綱要出臺歷程。適逢三八婦女節，特首向全球華人女性表達了自己的祝福，「機會是很多的，只要自己掌握好機會，無論男性女性，都能在事業上有一番成就！」

此次特首來鳳凰中心視察，恰逢鳳凰衛視年度大展「美無止境——韓美林的雕塑世界」布展中，80餘件雕塑精品與鳳凰開放圓融的建築風格交相輝映。

陪同特首視察的還有香港政制及內地事務局局長聶德權先生，以及香港特區行政長官辦公室主任陳國基先生等。