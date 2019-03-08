華州參議院審議禁止使用一次性塑料袋

（編譯Zita）禁止使用一次性塑料袋的法案在週二於州參議院通過，它將禁止商店供應一次性塑料袋，商店可在2020年用完存貨，並需按每個塑膠袋收取8美分費用。立法者以31比14贊成這項措施，並將其送往州議院審議。



科文頓區參議員莫娜達斯（Mona Das）表示，該法案是對環境中塑料袋積聚的回應，她稱之為令人恐懼。 「一些塑料材料是可回收的，但我們沒有回收薄塑料袋的基礎設施，」達斯說。



一些共和黨人對該措施持懷疑態度，稱這會削弱消費者的選擇。



「這是一種社會主義方法，」參議員道格埃里克森（Doug Ericksen）說。 「像這樣的小事情是我們試圖對經濟進行微觀管理的指標。」



參議院的通過標誌著全州範圍內旨在限制塑膠袋法規的高標誌。 立法者早在2013年就提出禁令，同年對一次性塑膠袋徵稅，但共和黨當時控制的立法委員會都沒有提出選票。



該措施的共同支持者，參議員魯文凱雷（Reuven Carlyle）在早些時候投票後表示，他認為該提案的機會比往年更好，隨著立法機構的支持越來越多，污染和環境問題得到更廣泛的重視。十位立法者在今年的提案中加入了他們的名字，而2013年只有兩位，凱雷補充說，環保組織已將此問題作為今年的重中之重。



除了禁止使用一次性塑料袋外，該法案還要求再生紙袋至少含有40％的再生材料。



商店內使用的一些一次性塑料袋將免於禁令，包括水果，蔬菜，散裝食品和肉類的袋子。可堆肥的塑料袋將包含在禁令中，但店內可堆肥塑料袋將被允許用於相同的豁免目的。如果該措施通過，企業將有一年的時間用完他們現有的一次性塑料袋供應，否則將面臨250美元的違規罰款。

