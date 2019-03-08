華州總統初選投票日可能被提前

（編譯Zita）在明年的總統初選中，華盛頓選民可能會比過去的選舉更早地投票—州立法機構投票決定將初選改為3月的第二個星期二。這項法案將把華盛頓的總統初選改為2020年3月10日，就在新罕布什爾州進行全國首輪初選之後的一個月。此前，華盛頓的總統初選一直都在5月的第四個星期二舉行。



2016年，華盛頓州花了將近900萬美元來執行總統初選，這幾乎毫無意義—總統特朗普在我們投票時已經被確認為共和黨候選人，華盛頓的民主黨人甚至沒有使用初步票果。國會眾議院週一通過的法案SB 5273旨在通過提前初選日期，讓州選民在提名過程中獲得更多影響力。 州參議院於1月份通過了該法案，現在由州長傑伊英斯利（Jay Inslee）簽署。



雖然許多州的初選和預選確切日期仍在不斷變化，華盛頓將是排名第15個州左右進行投票。該法案還賦予國務卿改變日期的能力，以便與其他西面的州協調建立區域初選。



「在國家進程中，推前華盛頓的初選將使我們的選民有更大的發言權，並更加關注我們國家的關切和問題，」國務卿金懷曼（Kim Wyman）說，他是該變革的長期支持者。



民主黨和共和黨都支持改變日期，雖然民主黨尚未承諾取消其主席的支持。國家黨主席蒂娜·波德洛多夫斯基（Tina Podlodowski）曾表示，這個由176名成員組成的州中央委員會將於4月份決定民主黨將使用核心小組或初選來確定誰獲得華盛頓代表。



目前，為了在總統黨初選中投票，華盛頓選民必須在投票時宣布自己投的黨派。這些信息是公開的。因此，雖然沒有人能夠知道你投票給誰，但是人們可以找出你投票選出的哪個政黨。州議會的共和黨人推出了幾項修正案，讓選民以「無黨派」選民身份進行投票。