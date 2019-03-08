華州議會通過限制疫苗豁免法案

（編譯Zita）當衛生官員集中監測在華盛頓西南部的麻疹疫情，州議會剛批准了一項措施，該措施將取消父母申請個人或哲學原因豁免的能力，以便為學齡兒童接種麻疹疫苗。



現時爆發的疫情已導致至少71人患病，當中大多數是10歲及以下的兒童。 截至週三，克拉克縣公共衛生部門表示他們正在調查另外三宗疑似病例。



民主黨領導的議院週二晚上以57比40票通過了該法案，現在它將進入參議院，參議院預計將在未來幾天進行投票，該議案範圍更廣。 雖然眾議院法案取消了對麻疹，腮腺炎和風疹疫苗聯合治療的哲學豁免，但參議院的措施旨在取消任何所需學校疫苗接種的豁免。



該措施由該地區的立法者—溫哥華的共和黨眾議員保羅哈里斯（Paul Harris）提出，他說該措施「將使我們的社區更安全」。



哈里斯說，儘管他的大部分核心小組都不同意該法案，但他指出了近三十個州— 包括共和黨領導的那些州—目前沒有哲學原因豁免。



共和黨人最初引入了三十多個修正案，但在大多數民主黨人同意接受其中一些修正案之前撤回了大部分修正案，其中包括一個如果父母或法定監護人提交書面證明兒童的親生父母或兄弟姐妹對特定疫苗有免疫系統問題或不良反應，就可申請疫苗豁免。



共和黨眾議員諾瑪史密斯（Norma Smith）說，她與她所在地區的選民大部分對話都反對這項法案。



「請注意這是一個複雜的問題，我們需要尊重家庭做出的決定，」她在場內辯論中說。 「對於我們採取不允許他們發表意見的行動，我認為是錯誤的。」



目前尚不清楚華盛頓立法者最終將採取何種措施，為期105天的立法會議將於4月28日結束。根據全國州會議，華盛頓是17個州之中允許「個人，道德或其他信仰」原因而免除疫苗的州。此外，在州公立或私立學校或有執照的日託中心，亦有醫療和宗教豁免。



除非要求豁免，否則兒童必須接受疫苗接種或出示近十二種疾病 – 包括小兒麻痺症，百日咳和腮腺炎 – 獲得免疫力證明，然後才能進入學校或幼兒中心。美國衛生部表示，4％的華盛頓中學學生有非醫療疫苗豁免。其中，3.7％的豁免是個人豁免，其餘的是宗教豁免。



在克拉克縣 – 俄勒岡州波特蘭以北的一個地區，華盛頓的一個案件都集中在一起，兩個疑似案件正在調查中 – 在2017-18學年，6.7％的幼兒園學生享有非醫療豁免， 衛生官員說。



俄勒岡州衛生局表示，一名未接種疫苗的伊利諾斯州居民曾在海外度過了波特蘭國際機場和俄勒岡州塞勒姆的各個地方，同時感染了麻疹。 官員說，潛在的曝光地點包括位於塞勒姆的Red Robin餐廳和蹦床遊樂園。



星期五之前，俄勒岡馬爾特諾馬縣已經確定了四個麻疹患者和一個麻疹患者。 這些病例被認為與華盛頓西南部的疫情有關。