西雅圖警察工會：改革打擊士氣

（編譯Zita）一名高級警察行會官員上週在一次電台採訪中表示，西雅圖同意聯邦政府授權進行警方改革，「打繫」了警察追尋罪案的意願，反映了該協議頒布六年多後工會成員揮之不去的怨恨。



聯邦關於過度使用武力和偏見警察的指控所帶來的改革，也導致了招募和留住警官的「真正打擊」，西雅圖警察協會勞工和媒體關係（ SPOG）總監理查奧尼爾（Rich O’Neill）在上週五（1日）播出的NPR故事中說道。 該部門審查了芝加哥的一項接受聯邦監督其警察部門的協議，因為該部門受到的指控與針對西雅圖的指控相近。



根據美國司法部的同意法令，西雅圖在全國十幾個警察部門中被視為成功的燈塔。 但奧尼爾的反思出現在這個關鍵時刻—主持西雅圖改革工作的聯邦法官正在審查該協會與該市的新合同的某些部分是否與2012年協議的條款相衝突。



雖然美國地方法院法官詹姆斯·羅伯特（James Robart）在2018年1月證實警察部門完全遵守該協議，但他正在考慮協議是否違反兩年維持期規定。



在NPR的採訪中，奧尼爾稱西雅圖協議「從一開始就非常令人沮喪」。



「我認為成為一名積極警察的動機已被破壞，」他說。「市議會不能否認的是，我們在招聘方面受到了很大的打擊 – 尤其是留住警員。」



奧尼爾說，招聘和保留的困難不僅僅是改革造成的。 其他因素包括達成勞動合同延遲四年、凍結工資和市議會議員卡薩瑪•莎萬特（Kshama Sawant）在2016年兩名警官槍斃一名46歲男子後「稱我們是兇手」。



與全國許多城市一樣，西雅圖最近警員數量下降，而退休或離職的警員數量激增，更有警員因招聘獎金加入其他部門。 官員們將這種趨勢歸因於歷史上的低失業率、對警察工作的負面看法、住房和通勤費用以及有爭議的勞資談判。

