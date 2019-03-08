2019年貝爾優廣場百貨農曆新年活動盛況空前

由西雅圖中華文化藝術協會主辦、中華民國僑務委員會及 Bellevue Collection協辦之美西北地區2019年農曆新年活動、於3月2日在貝爾優廣場百貨擧行。主辦單位表示、每年固定辦此活動的主要目的是希望向主流社會介紹豐富多元的中華文化和藝術、和社區大眾共享兼具傳統與創新、融合現代與民俗色彩的春節年俗、因此精心策劃表演內容、並邀請大西雅圖地區許多優秀表演藝術團體、 共襄盛舉。這場盛會每年吸引數以萬計的觀眾、八年來已成為大西雅圖地區最大型、最受歡迎、也最具代表性的農曆新年慶祝活動。

一系列表演由祥龍舞獅獻瑞隆重揭幕、多位貴賓應邀致詞時、盛讚主辦單位以節慶活動與社區大眾共度佳節非常有意義、也促進中西文化交流、希望每年皆能持續辦理。中華文化藝術協會會長林詠哲、創會會長房苔蒂感謝中華民國僑委會會、Bellevue Collection 、East West Bank、 Columbia Bank 、First Financial Northwest Bank各界的贊助、鼓勵和熱情參與、感謝所有志工在幕後的努力和奉獻、讓活動順利成功舉行。

當天的節目、動態的有熱鬧的龍獅獻瑞及跳加官迎財神拜年、FASCA同學可愛逗趣的電音三太子、具有濃厚台灣民俗風貌的官將首演出、台灣原住民舞蹈、 龍羽的川劇絶技(變臉)、 西雅圖少林功夫學院的金豬迎新春、精湛的武術和太極表演、優美的國樂演奏、婀娜多姿的民族舞蹈以及土風舞、靜態的則有現場揮毫應景春聯、白玉崑老師、何炳森老師、蘇玉枝老師現場揮毫應景春聯、春節手工藝攤位的薪傳、西雅圖中國結藝協會、西雅圖文化坊、中華學院、 等各式教作等、琳琅滿目。綠湖詩書畫協會的六位老師一展才藝。整個活動鑼鼓喧天 喜氣洋洋、盛況空前、人潮擠得水洩不通。 今年蒞臨參加的貴賓、包括駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長 范國樞、西雅華僑文教服務中心主任陳敏永、國會眾議員 Adam Smith 、 新當選的國會眾議員 Kim Schrier M.D. , 國會眾議員Susan DelBene Representative Jeren Walker、前表爾優市長現任金縣縣議員 Claudia Balducci、州議員Bob Hasegawa, 州眾議員Mia Gregerson , Seattle Mayor Jenny Durkans Representative Dominique Stephens、 華盛頓州亞洲太平洋關係協會主席Toshiko Hasegawa代表Mohan Gurung 、First Financial Northwest Bank 副總裁區域性市場經理Ryan Beasley 、合理貸款公司總裁盧順祥、僑務委員 陳志賢夫婦、僑務諮詢委員孫樂瑜、王小玲夫婦、僑務顧問謝明芳夫婦、黃昌吉夫婦、中華商會會長Dennis and Millie Su 夫婦、 世界華人工商婦女會會長Mipo SeTo、廣東同鄉會會長蘇佳麗會長、Chief Administrative Law Judge Lorraine Lee、Assistant City Attorney Andrea Chin 和父親世界第二次大戰國會金牌獎章得主退伍軍人美籍華人Bill Chin以及 僑務促進委員鄭世芸、張娟熹、FASCA導師王秀珍、中國節老師馬潔嬋等多人 。 眾多精美贈品包括僑委會精心印製的2019年月曆、金豬小提燈籠及春聯、銀行紅包袋、還有鼎泰豐提供可口點心等等。中華文化藝術協會 由衷感謝各界的幫忙和肯定百位義工的努力、希望這場文化盛宴能展現臺灣優質文化風貌及優美的中華文化與藝術。