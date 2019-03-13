西雅圖滿足你視覺享受的餐廳

文 | Zita Lam



隨著溫度驟暖，花開燦爛，是時候換上一套春季的衣裳，欣賞西雅圖陽光明媚的景色。而能夠在一覽城市的風光下，吃著一頓美食，都是一翻享受，以下這些餐廳酒廊將滿足你視覺和味覺的願望！

Mountaineering Club



Image/Suzi Pratt

全新的Graduate Seattle 酒店設有一個引人注目的屋頂酒吧Mountaineering Club。 酒吧供應以海鮮為主的菜單，包括生牡蠣、蛤蜊雜燴、三文魚配牛油果塗抹和吐司和蝦濃湯等等。 他們還有製作s’mores的工具包，讓客人在戶外邊欣賞風景，邊在煤炭上製作 s’mores和喝著他們的雞尾酒。



Aerlume



Image/Aerlume

這間位於派克廣場的新餐廳讓你可以俯瞰西雅圖海濱，看著無盡的艾略特灣。這高級餐廳的菜單以西北採購的食材為主，和利用自家農場的材料，製作華麗而新鮮的美食，例如蜂蜜堅果南瓜餛飩、烤西班牙章魚和雞肝慕斯等。他們的環境寬敞，戶外足以容納 48人，而室內則可容納 80人，還有幾個私人用餐空間供派對用途。



The Fisherman’s Restaurant & Bar



Image/The Fisherman’s Restaurant & Bar

位於西雅圖海濱的The Fisherman’s Restaurant & Bar 就在摩天輪鄰近，以海鮮為主題的菜單還有壽司卷和魚生飯，到意粉和三文治不等供不同合味的客人選擇。他們的日落歡樂時光在星期一至五的下午4點至6點進行。



Fog Room



Image/Fog Room

在西雅圖市中心第二大道上方的Fog Room 酒廊集飲料、小吃和壯麗的景色於一身。 現代時尚的設計營造出獨特的屋頂環境，在16層的戶外餐廳空間俯瞰西雅圖熙熙攘攘的景色，加上充滿活力的音樂、當地採購的食材和自家製的雞尾酒，絕對讓人流連忘返。

Place Pigalle



Image/Place Pigalle

這餐廳專門提供時令菜單，結合了當地食材和各種烹飪傳統。 他們的菜餚被形容為「總是很巧妙，總是很有趣，總是很新鮮……非常成功。」客人可觀望美妙的艾略特灣和奧林匹克山，而其屢獲殊榮的葡萄酒單亦是值得一去的原因！





