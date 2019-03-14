《漫威隊長》：藍方體的何去何從？

文| Zita Lam

在本月上映的《漫威隊長》除了是影迷最後一次在銀幕看到史丹·李的客串演出外，這部電影亦為四月上映的《復仇者聯盟：終局之戰》作好人物介紹的準備。時間設定在90年代的《漫威隊長》回到尼克·福瑞成立復仇者聯盟計劃之前，大家能再次見到在《復仇者聯盟》被洛基所殺的特工卡森之外，六粒無限石之一的太空石藍方體（Tesserart）又再在這電影中亮相—到底它為什麼這樣重要？現在我們重溫一下藍方體在MCU電影系列出現的時間線。

1940s—藍方體首次出現在《美國隊長：第一複仇者》中，本來被收藏在奧丁寶藏室但不知何故來到地球。紅色骷髏在第二次世界大戰期間發現它，並想借用寶石的力量去毀滅整個地球。美國隊長為了阻止紅色骷髏，開著戰機帶同藍方體駛入海洋深處。多年後，鋼鐵人父親霍華德史塔克在尋找美國隊長時找到藍方體。

1990s—史塔克與S.H.I.E.L.D.的成員開始了P.E.G.A.S.U.S.項目，他們在一個絕密的地下設施中研究藍方體。同樣在P.E.G.A.S.U.S.工作的溫迪勞森博士利用藍方體研製一個超級動力的發動機。在《漫威隊長》中，飛行員卡羅爾丹弗斯因一次爆炸中，吸取了藍方體的力量而擁有超能力。她之後為無家可歸的史克魯爾人尋找新家園，而藍方體則由福瑞保管。換句話來說，S.H.I.E.L.D. 自40年代就擁有藍方體。

2012—在《復仇者聯盟》，洛基來到地球並從S.H.I.E.L.D.偷走藍方體。他綁架了埃里克塞爾維格博士（最先在《雷神》亮相）去建造一個穿梭太空和地球的門，在紐約之戰中帶來成千上萬的外星戰隊侵略地球，最終被復仇者打敗。雷神帶洛基連同藍方體一起回到阿斯加德。

2017—在把藍方體與其他神奇物品一起送回奧丁寶藏室前，海姆達爾利用這寶石的力量收復彩虹橋。而當洛基在《雷神索爾3：諸神黃昏》中摧毀火焰巨人蘇爾特爾的王冠時，遇上了藍方體。雖然劇中沒有明確表示，但以我們認識的洛基，他當然會順手牽羊把藍方體一併偷走。

2018—《復仇者聯盟3：無限之戰》的片頭中，薩諾斯已經在阿斯加德進行滅絕大清洗，阿斯加德的船被攻擊，族人被殺害，雷神被薩諾斯脅持。洛基為了拯救雷神，把藍方體奉上給薩諾斯，而代表空間的藍方體率先成為無限手套上的第一粒寶石。

結尾時，薩諾斯彈彈手指，半個地球的人立即灰飛煙散。剩下來的復仇者在《漫威隊長》片尾中嘗試聯絡共認是無敵的漫威隊長，她將怎樣與其他人在這困局中轉危為機？答案就在下月分解！