「美無止境——韓美林的雕塑世界」作品展在鳳凰中心開幕

鳳凰衛視主持人許戈輝主持開幕儀式

由鳳凰衛視、韓美林藝術基金會聯合主辦的「美無止境——韓美林的雕塑世界」作品展2019年3月8日在北京鳳凰中心開幕。著名藝術家韓美林、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂、鳳凰衛視執行董事王紀言、北京建築設計研究院執行總建築師邵韋平以及數百位來自各界的嘉賓出席了展覽開幕儀式。

藝無止境，美無止境

「美無止境—韓美林的雕塑世界」，共展出了80餘件韓美林創作的雕塑精品。作為中國最重要的藝術大師之一，韓美林是一位孜孜不倦的藝術實踐者和開拓者。他多才多藝，涉獵廣泛，創作媒介和領域涵蓋繪畫、書法、雕塑、陶瓷、設計以及寫作等。作為一位高產量的「全能型」藝術家，他為我們展示出了一幅生命不止、藝術不息的宏偉畫卷。

在韓美林的作品中，可以看到藝術家對「無止境」這一無限主題的追求。譬如他善於太極般的曲線來構造自己的作品，讓作品既有敦厚而優雅的形式，又富有中國文化的無限情感；他也善於用極具中國韻味的舞蹈與文化書寫，讓作品在中國的悠久歷史與無限文化中得到迴響。

本次展覽呈現了韓美林具有代表性的雕塑作品，漫步鳳凰中心，既可以看到韓美林於2015年初為了紀念世界反法西斯戰爭勝利七十周年、聯合國成立七十周年特意創作的《和平守望》，也能看到曾於2008年被大英博物館收藏的青銅雕塑《馬》，更能欣賞到表現人文主義關懷的《母與子》系列，《豬》《熊貓》《熊》《馬》《牛》等動物系列，以及他最具實驗性的《人體》、《天書》等十餘個系列。其中，韓美林創作的形態各異、憨態可掬的小豬雕塑，曾出現在故宮與元旦春節的特定時空之中，在為期45天的跨年展覽中，吸引了海內外近50萬觀者駐足欣賞。

開幕式上韓美林介紹說，這次挑選的81件展品在風格上契合鳳凰中心這個有未來感、現代感的建築，作品中有一部分比較抽象、有線條感的雕塑，更能搭配和表達鳳凰中心包容開放的理念。並表示，未來還會根據鳳凰中心的空間進行創作，他說，這會是我未來工作的重點。

有邊無界，包容開放

鳳凰中心的造型來創意於無限的符號——莫比烏斯環，其特殊的建築風格，空間與文化在拓撲的意義上被連接了起來，所形成的連續整體感與錯落交織的層次及環形結構，象徵著鳳凰本身的特徵屬性，構成了包容與開放性為一體的文化意義。這座由中國人自主設計和建造的工程，2017年摘獲世界建築業「雙冠王」——「國際傑出結構工程大獎」、「2017年度菲迪克工程傑出獎」。除獲得兩項國際頂級大獎外，鳳凰中心還獲得了全國首批綠色施工示範工程、中國鋼結構金獎（國家優質工程）、土木工程詹天佑獎、北京市結構及竣工長城杯雙金杯等國內建築施工領域的品質大獎，成為品質獎「大滿貫」項目。

北京建築設計研究院執行總建築師邵韋平與韓美林

藝術與建築的對話

作為鳳凰衛視的年度大展——「美無止境—韓美林的雕塑世界」在鳳凰中心舉辦，暗合一段藝術精品VS建築佳作的緣分。該展冀望以建築的無限性來回應韓美林先生藝術生命之永恆，詮釋建築、雕塑與心靈之間有著不可分割的因緣。通過這些作品的展示，讓當代藝術與現代建築完美融合，更加展現出極強的視覺張力。而藝術與現代建築的結合相映成輝，構成了一幅穿越時空，超越地域，在交融中創造著無限未來的畫作。

正如鳳凰衛視執行董事王紀言所說，鳳凰中心的開年大展交給韓美林，是因為鳳凰中心的建築風格與韓美林大氣磅礴，自由奔放的藝術作品相契合，展覽讓人感受到「美無止境——韓美林的雕塑世界」的藝術氛圍和神奇的魅力。

開幕式上，韓美林的作品吸引了參觀嘉賓的駐足，大家被唯美、簡潔、靈動、千姿百態、賞心悅目的藝術品所吸引，讚歎韓美林鬼斧神工，神來之筆的大作，紛紛表示，「美無止境——韓美林的雕塑世界」作品展能在鳳凰中心這樣的空間與構造中得以充分展示，是當代藝術與現代建築的完美契合。

據悉，「美無止境——韓美林的雕塑世界」展期為兩個月，將持續至2019年5月7日。觀眾預約參觀方式的資訊將於近日在鳳凰衛視微信公眾號及官方微博上發佈。