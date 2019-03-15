溫哥華2019年度《食客心水之選大獎》出爐

(溫哥華消息) 中國食肆大獎宣布2019年度溫哥華《食客心水之選大獎》23個大獎得獎名單，食客過去35天以3700份提名及32796票官網和微信票選出爐。

《食客心水之選大獎》一向是食客期待參與打造年度中華飲食指南的城中盛事，這份飲食指南讓更多食客甚至是旅遊訪客，能透過各獎項加深對中華菜系認識和溫哥華最新飲食熱潮。歷屆得獎結果也成為本地餐飲業界指標，為食客提升整體餐飲和服務體驗達到優質水準。



賽果焦點

「最佳炸子雞」: 炸子雞又稱脆皮雞或脆皮炸子雞，是一種粵式炸雞主菜，常見於廣東、香港和澳門食肆，也是傳統婚慶宴會上指定菜式。溫哥華皇朝海鮮酒家的炸子雞以香脆油炸，灑上芝麻，獲食客票選為「最佳炸子雞」全城之最。

「最佳红油抄手」: 四川話稱餛飩為抄手，紅油抄手是四川街頭美食，加以辣油醬料食用。本拿比麗晶廣場炒手王主打不同配搭的紅油抄手，獲食客高票選出為此獎項之最佳食肆。

「最佳豆腐花」: 烈治文 iTofu 主打豆腐花甜品，兼備多款人氣口味甚至是鹹味豆腐花，在一眾提名食肆中獲食客票選為年度城中之最。

「最佳甜品店」: 糖百府以港式糖水甜品製造懷舊兼創意回憶，獲大部份食客票選為年度城中之最。



過往10屆，已吸納眾多網民參與提名投票。表揚22個獎項中獲最高票數食肆，頒「全城人氣大獎」，由9度蟬聯「最佳燒味店」的烈治文明家燒臘專家最後以1022票獨得。此店近年更獲眾多國際媒體專訪報道，人氣絕對爆燈。



在正式登陸溫哥華前，已經備受食客期待的國際知名餐飲品牌海底撈火鍋，於烈治文開業剛剛3個月已獲得食客以提名投票支持，同時奪得「最佳新食肆」及「最佳火鍋店」大獎，絕對是將優質水準帶來溫哥華的典範。



回饋食客踴躍投票，本年度特別將每個項目獲得第二最高票數食肆列為優選推介，讓大眾食客在走訪得獎食肆之時，同時能盡享更多優質餐飲體驗。



2019年度中國食肆大獎 – 大溫哥華《食客心水之選大獎》得獎名單

(共 23個獎項)



1. 最佳炸子雞

皇朝海鮮酒家

優選推介: 麒麟海鮮酒家



2. 最佳红油抄手

炒手王

優選推介: 上海一只鼎



3. 最佳豆腐花

iTofu

優選推介: 好好豆品專門店



4. 全城人氣大獎

明家燒臘專家

優選推介: 御膳房湯品私房菜,



5. 最佳新食肆（開業少於一年）

海底撈火鍋



優選推介: 幸福堂



6. 最佳服務食肆

豆撈坊

優選推介: 海底撈火鍋



7. 最佳高級食肆

卅二公館

優選推介: 麒麟海鮮酒家



8. 最佳點心食肆

頤東大酒樓

優選推介: 福滿樓海鮮酒家,



9. 最佳素菜館

新寶光素食

優選推介: 3G 素菜館



10. 最佳廣東菜食肆

頤東大酒樓

優選推介: 皇朝海鮮酒家



11. 最佳北方菜食肆

御膳房湯品私房菜

優選推介: 品味長安



12. 最佳上海菜食肆

聚

優選推介: 滬江海派料理



13. 最佳四川菜食肆

太二 老壇子酸菜魚

優選推介: 成都菜館



14. 最佳湖南菜食肆

田師傅湘菜

優選推介: 川湘港



15. 最佳台式食肆

一芳台灣水果茶

優選推介: 幸福堂



16. 最佳火鍋店

海底撈火鍋

優選推介: 沸點臭臭鍋



17. 最佳粥品或粉麵店

粥麵館

優選推介: 老油條大牌檔



18. 最佳港式茶餐廳

鹿園魚湯米線

優選推介: 和豐車仔麵



19. 最佳燒味店

明家燒臘專家

優選推介: 百家店(香港仔)燒臘肉食



20. 最佳甜品店

糖百府

優選推介: 鮮芋仙



21. 最佳餅店

金都餅店

優選推介: 新之美餅店



22. 最佳商場食肆

街頭美食(雞蛋仔)－時代坊

優選推介: 香沅橋雲南過橋米線

23. 最佳外賣食肆

冒椒啵啵魚

優選推介: 鳳鳴粥麵