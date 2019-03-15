又是一個風雪飄舞的日子、又是一個季節的輪回牽掛，大雪紛飛之後，真正是走入了寒冷的冬季，同時也迎來了我的結婚13周年！

當歲月的滄桑已悄悄爬滿你曾經青春靚麗的面龐，當時光荏苒將愛情的甜言蜜語漸漸演繹成為平淡生活中的噓寒問暖，我，也曾在某一時刻悵然若失。然後，仔細的循著我們一路走過的每一個留在記憶裡的痕跡，尋找那一份沉澱在舊時光裡的溫暖感動，感受依舊散發醉人香氣的那瓣芬芳，無論苦辣酸甜，回憶，總會是最美的。

那一年，也是這樣一個寒冷的冬日，我親手為你披上美麗的嫁衣，喜慶的色彩讓我深深的沉浸在對未來婚姻生活的美好憧憬與嚮往中，淺醉不醒。曾幾時起，就無數次的想著有一天某個人會成為我手心裡的寶，能夠有個溫柔善良賢慧的女子陪伴在身邊，不離不棄，那一刻，終於如願以償。

那一年，面對夫妻紛爭也曾惘然不知所措，常常看見你安靜的躲在角落偷偷哭泣，我也曾想像著如若換一種生活也許多麼多麼的美好，想像著是否先前的決擇真的是一個錯誤，甚至於自以為是的無法確認你是否就是最適合自己的那個人。我知道，這些只是自己的感受。兩個人的世界裡，是沒有人能夠判斷出誰對誰錯的，縱然，在相當長的一段日子裡，我們並非夫唱婦隨，琴瑟和鳴，我，仍沒有想到過要離開。

那一年，經歷過苦悶的惆悵之後，我們漸漸掌握了彼此的脾氣，我的脾氣過於急躁，比如，偶爾的不開心也會惹來我憤怒的咆哮；比如，不慎的失語同樣會招致我憤怒的數落；比如，無奈的健忘也會讓我狠狠的指責一番。沉默的委屈過後，擦掉臉上肆意流淌的淚水，漸漸悟出，在家庭這個沒有硝煙的戰場，是分不出勝負的，做一個裝傻的女子最幸福。

那一年，我們選擇了退讓，選擇了只要我忍不住發起脾氣，你就會無助的以洶湧而出的滿面淚水沉默對抗，然後，在心裡默默叨念：讓暴風雨來的更猛烈些吧！總會事與願違，我也更多的選擇的是沉默！同時也深深的感覺到了沒有對手的較量是無奈而又無聊的，每次都會很快的偃旗息鼓停止戰爭，慢慢的，我的鬥志也在剩下的這些日子裡被責任和包容所替代，而這些，正是你想要的。

那一年，執子之手，於是，便在內心深處暗自發誓，今生不會辜負你的愛，我同時也知道你真正想要的幸福是什麼！今生只做我一個人的新娘，不求轟轟烈烈的浪漫愛情，你只要與我相守一生的承諾，在每一個寒暑交替的季節，在每一個悲傷亦或是歡喜的日子裡，都要有我伴隨你走過。你不喜歡跌宕起伏的榮華富貴，只要安安穩穩的細水長流，哪怕瑣碎平淡磨蝕掉少女時期的浪漫情結，只要天長地久，你，情願做一隻終日偎在我臂彎裡幸福著的豬。

那一年，你滿心歡喜的跨進我簡陋的房子，你知道，今生已然成為我糟糠的妻，為我洗衣煮飯，為我鋪床疊被，與我攜手共度的無數個漫長日子裡，是否幸福快樂，都需要我們共同去描畫。

在無休止的爭吵逐漸遠離我們的生活，在彼此之間的信任逐漸盈滿相互的情感，在愛情逐漸被扯不斷的親情所取代，我在平靜的心湖中喃喃自慰，因為，我瞭解，無論遇到多少困難，你都會默默的陪伴在我身邊，風雨同舟，不離不棄。 每個女人都希望自己的生活能夠擁有風花雪月的浪漫，你也不例外，而當柴米油鹽的瑣碎充斥整個腦海，才真正的詮釋生活的意義，生活不單單是簡單的浪漫，更多的是兩個人的相互寬容和體諒，我會努力，努力將我們的婚姻經營的風生水起，努力將溫馨和快樂種滿我們共同珍惜的家園，讓濃郁的親情氣息常常圍繞你身旁。

作者：墨者