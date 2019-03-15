首次「鳳凰展翼經濟論壇」完滿結束

（香港，2019年3月6日）首次由鳳凰展翼有限公司舉辦的「鳳凰展翼經濟論壇」今日假香港交易所正式完滿結束，今屆論壇以「新經濟下的全球投資」為主題，吸引超過200名財金官員、金融界精英及商界翹楚參與。近年，國際形勢風雲變幻，脫歐、中美貿易戰、經濟危機暗流洶湧，發展中國家經濟增長減速，發達國家老齡化凸顯，全球格局正發生從前未有之變局，大國關係錯綜複雜，利益團體盤根錯結，黑天鵝事件不斷⋯⋯機遇總是潛藏在危機中，中美貿易談判將是一個持續的議題，因此，中美貿易戰如何影響環球投資成為這次論壇焦點之一。由鳳凰展翼有限公司舉辦「鳳凰展翼經濟論壇」，邀請到香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士出席擔任主旨演講，論壇期間來自金融及商界專家共同探討新經濟下的全球投資。

首屆「鳳凰展翼經濟論壇」邀來多位專家，包括中國銀行(香港)首席經濟學家及香港中國金融協會理事鄂志寰博士、羅兵咸永道稅務部合夥人兼中國大陸及香港私人財富服務主管王志偉先生、中國太平洋保險集團首席投資官鄧斌先生、博海資本有限公司創始人、投資總監、兼首席經濟學家及香港中國金融協會副主席孫明春博士等出席活動討論多個重要議題，包括「家族財富管理經驗談」、「中美貿易最新形勢對投資影響」、「保險投資戰略和風險管理」、「全球投資形勢分析」等。

香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士表示：「香港是開拓金融科技的理想地方，也是讓國家的金融科技企業與環球市場聯接的理想平台。香港特區政府十分重視金融科技的發展，並一直從(1) 推廣、(2)支援措施、(3)規管、(4)人才及(5)資金 五方面，全力推動香港金融科技生態圈的發展。香港特區政府和監管機構會繼續與業界各持份者一起努力，推動金融科技在香港的發展，鞏固香港作為國際金融中心的地位。我也期望有更多國內的企業和金融科技公司利用香港的金融平台『走出去』。」

中國銀行(香港)首席經濟學家及香港中國金融協會理事鄂志寰博士表示：「中美貿易問題是當前金融市場關注的不確定性之一，中美貿易達成協議將有利於全球經濟和貿易增長。」

中國太平洋保險集團首席投資官鄧斌先生強調：「守法合規是從業做人的基本原則，穿越週期的戰略資產配置與合理的負債成本管理是長期資產負債匹配風險的最有效管理手段，而信用違約風險是一張極為昂貴的“單程票”，短期的市場波動不是重點，長期的運營收入才是核心在，有充足管理能力和成本可控的前提下，衍生品可以是有效的風險管理工具。」