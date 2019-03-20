《比悲傷更悲傷的故事》終於北美上映了！

2018年，一顆重型催淚彈引爆了亞洲華語電影市場。連歌手林俊傑(JJ)被拍到在電影院裡泣不成聲，哭到兩眼紅腫。是怎樣催淚的愛情故事，讓唱出過無數經典情歌的JJ也沒能抗住？

作詞人Cream（陳意涵飾）和唱片製作人K（劉以豪飾），因為有著相似的坎坷身世而從小相依為命。他們「同居不交往」，是朋友、是親人，也彷彿是命中註定的另一半。然而，由於一個悲傷的原因，K始終把對Cream的愛意埋藏在心底沒有說出口。與此同時，事業有成、溫柔體貼的牙醫楊佑賢（張書豪飾）也出現在他們的生活中。幾人的關係將會如何發展，他們的故事背後，又有怎樣難以言說的悲傷？

自去年11月，《比悲傷更悲傷的故事》陸續在中國台灣地區、中國香港、中國澳門、韓國、新加坡、馬來西亞等地上映。港澳地區票房榮登2018年香港地區華語片票房三甲，多日蟬聯香港地區單日票房冠軍；在韓國、新加坡、馬來西亞，也取得了出色的票房成績。最終，憑藉2.2億台幣的票房，它還成為台灣地區2018年的華語電影票房冠軍。

不少觀眾因為沒帶紙巾觀影而後悔不已——「影廳燈一亮，所有人錯愕，因為臉上的淚水都還沒擦乾」。

作為主演，陳意涵在這部電影中奉獻了自己演繹生涯最棒的表現。她飾演的Cream，生活中元氣滿滿、俏皮可愛；然而在接受命運帶來的巨變時，又幾度遊走在崩潰邊緣。據導演的介紹，平均每場哭戲，陳意涵要哭18次來配合拍攝。但這對她來說似乎並不太難：她百分之百地相信了自己的角色，所以也拼了命地把她演到最好。

電影的原創主題曲《有一種悲傷》，則由天生歌姬A-Lin獻唱。不僅如此，她也首次觸電，帶領觀眾走進了Cream和K的動人故事。所以，回到上面的問題：《比悲傷更悲傷的故事》為什麼能這麼催淚，讓林俊傑也沒能抗住？因為它有動人的故事，動聽的旋律，更有演員們全身心投入的演繹。準備好紙巾了嗎？讓我們一起走進電影院，大哭一場吧。 《比悲傷更悲傷的故事》現正AMC Pacific Place 11上映。