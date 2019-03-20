【熱播電影推介】



《 我們 》 Us

類型：驚悚 / 恐怖

導演：喬丹·皮爾

上映時間：2019 年 3月22日

一對名為阿德萊德和蓋博的夫妻帶著孩子到海濱度假，這裡曾經是阿萊德萊童年的娛樂場所。在海濱與泰勒一家玩了一天之後，阿德萊德愈發地無法從往昔的傷痛中走出，他越來越覺得自己的家庭將要發生災難。到了晚上，他們一家甚至看到有四個人手把手在行車道上站立，似乎有更多詭異的事情等待著他們。



【新劇推薦】

《公關危機》 Flack



類型：喜劇

頻道：POP TV

首播時間：2019年2月21 日



安娜·帕奎因主演新劇《公關危機》(Flack)發佈首款預告，第一視角有點意思。設定在競爭激烈的名人公關世界裡，美國危機公關策略師羅賓居住在倫敦，是這一行業的專家，她的工作節奏很快，為行為不端的知名人士提供諮詢，但一涉及到自身生活，羅賓就會成為一個自我破壞者。

【新專輯推薦】

《 怪咖 》薛之謙

風格：流行

廠牌：廣東海音

發行日期：2019年3月31日



何為怪咖？是霓虹幻影後面嬉笑怒罵的群像？是風平浪靜裡面歇斯裡地的瘋狂？不是平庸的平庸，不是普通的普通，怪咖不怪，只是被人們理解為意義上的怪長年累月的麻木，按部就班的旋轉，抹掉了鮮豔，砍掉了棱角，按下了恣意生長的姿態，凝固了開懷上揚的嘴角，放棄掙紮，丟掉籌碼，仰望著懲罰。時代之寬廣，生命之深遠，從未定義誰，應該生長為流水線上既定的模樣。逆行的路上絕非孤一人，聲音的方向正在同化順流的盡頭。

