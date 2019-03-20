比爾蓋茨加入了傑夫貝索斯 成千億富翁俱樂部成員

（編譯Zita）彭博追踪了大約2,800名億萬富翁的財產—其中145人擁有至少價值100億美元財產，成為億萬富翁。 現在，世界上有兩位擁千億財產的富翁，他們都在普吉特海灣地區。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），曾經是全球最富有的人—微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）—再次超過1000億美元的門檻，加入亞馬遜首席執行官傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）的獨傢俱樂部。

自從互聯網的發展—當時貝索斯才剛剛開始向全世界的財富排名邁進—現今擁有1000億美元財富的蓋茨還未達到如此高的水平。 亞馬遜的創始人現在價值1456億美元，僅今年就增加了207億美元，而蓋茨在2019年增加了95億美元。

這兩個命運突顯了美國日益擴大的貧富差距，那些資本最多的人正以最快的速度積累財富。這是全球的趨勢，法國的伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）862億美元的財富，相當於該國經濟的3％。 西班牙阿曼西奧奧爾特加（Amancio Ortega）的淨資產佔該國家國內生產總值的5％。 而畢德奇納·伊万尼什維利（Bidzina Ivanishvili）的價值約佔格魯吉亞國內生產總值的三分之一。

蓋茨和貝索斯的巨額財富可能不會持續很長時間。 蓋茨已向比爾和梅林達蓋茨基金會捐贈超過350億美元，並表示他打算放棄至少一半的財富。 與此同時，貝索斯可能會因為一個不同的原因而放棄他的一些財產：他和他的妻子麥肯齊（MacKenzie）正在辦理離婚。