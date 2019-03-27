去還是留？西雅圖三個逾期停留的無家可歸村莊

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（編譯Zita）當西雅圖在2015年開始允許無家可歸的帳篷營地時，它們幾乎完全是帳篷，並且相當容易拆卸和轉移。今天情況並非如此。 大部分的帳篷都被有暖氣的小房子所取代，營地亦附有浴室的拖車，加上其中許多都有Wi-Fi。因此移動它們將更加昂貴，而當一個小房子移動到另一個社區時，新鄰居經常擔心安全問題。



雖然最初的條例表明營地只可停留兩年，但西雅圖市通過使用臨時許可，正在擴建三個已經達到或遠超過該截止日期的村莊。該市週三宣布，三個逾期停留的村莊—喬治城尼克斯維爾、西西雅圖的二次機會村和奧賽羅村—將能繼續維持原地，同時該市將評估未來的選擇。



「最初的計劃是在緊急狀態期間提出的，允許帳篷和流動廁所……留在一個地方，」該市人力服務部（HSD）的項目規劃師麗莎古斯塔夫森（Lisa Gustaveson）說。「它演變成你現在看到的系統，這是以我們增強的住房模型為藍本的。」



一些州和地方官員已警告西雅圖不要開設更多的小村莊，認為他們佔用了大量精力並分散了解決方案的注意力。 聯邦政府認為一些住在小村莊的人「沒有受到保護」。



去年，位於沃靈福德（Wallingford）的巴拉德尼克斯維爾搬到北湖，費用在26萬美元到30萬美元之間，據該市低收入住房研究所（LIHI）的莎朗‧李（Sharon Lee）說。 此舉似乎很混亂：需要數週的時間才能獲得電力，衛生卡車和案件管理人員需要三個多月才能到達。



現時這三個營地正面臨同樣的問題，而一些事情可能發生。古斯塔夫森說，有些宗教社區已經告知該市有興趣迎接一些村莊。法律允許宗教機構在任何地方和時間長度舉辦營地。該市還在探索讓村莊停留在該營地更長時間的選擇。 西雅圖西部的許多鄰居都在遊說這個城市，試圖讓二次機會村停留的時間更長，也有一些人反對村莊的停留。



一位城市發言人表示，該市可以使用臨時使用許可證，延長至該條例允許的兩年。但是，奧賽羅村社區諮詢委員會主席埃利亞娜·塞恩尼斯（Eliana Scott-Thoennes）對該市繼續說他們需要時間來解決這個問題感到沮喪。截至本月，奧賽羅村已經在其營地上三年了，超出了計劃的一年。



「我必須每六個月弄清楚發生了什麼，」塞恩尼斯說。 「每次都是危機，而不是一個明確的過程。」

