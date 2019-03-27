巴拉德—時尚的小角落

巴拉德被譽為時尚的海濱社區，它遍佈了時尚的餐廳、酒吧和精釀啤酒廠。在歷史悠久的巴拉德大道（Ballard Avenue）上還有一些令人難以置信的獨立商店，從復古家居用品到高端主打或潮流引領者的現代作品，西雅圖這個小角落的確代表著頂級時尚的地方。

Ballard Consignment Store

5459 Leary Ave NW, Seattle, WA 98107



Image/Ballard Consignment Store

這間寄售商店就在Leary Way NW和Market Street的拐角處。 商店的空間超過30,000平方英尺並融合了各種風格和產品。隨著物品每天到達，他們的商店總是充滿著新鮮感和變化。市民除了可以在該商店出售不再需要或沒有空間放置的家具。除了家具，他們還提供各種男士和女士的復古服裝、玻璃器皿、裝飾、藝術品、燈具、收藏品和珠寶！

Tides and Pines

5410 22nd Ave NW, Seattle, WA 98107



Image/Tides and Pines



Image/Tides and Pines

在太平洋西北部的這個角落幾乎總是毛衣天氣，這就是所有精品店所能提供的。 這裡有適合男性和女性的服裝，也適用於那種扶手椅需要編織毯子的家居用品。他們還有各種時款服飾、護膚用品和香水等。

Lucca

5332 Ballard Ave NW, Seattle, WA 98107



Image/Lucca

Image/Lucca

這是巴拉德大街歷史悠久的一家禮品店，它提供歐洲的小裝飾品和珍寶，以及精選的季節性產品—萬聖節裝飾品、情人節禮物、蠟燭、天然護膚品、書籍和別針等都能在這裡找到。他們還有一個自家賀卡工場，設計和印刷一手包辦，讓市民可以找到一些獨一無二的賀卡。



Prism

5208 Ballard Ave NW, Seattle, WA 98107



Image/Prism

Prism 的確是一個禮物的天堂，他們提供不同種類的家居用品和珠寶、聰明的產品如談話入門和咖啡桌書籍、時尚前衛的服裝甚至玩具。在這家現代化精品店內，人們可找到一些有點爭議或有點古怪的東西。

Gold Dogs

5221 Ballard Ave NW Ste A, Seattle, WA 98107





Image/ Gold Dogs



Image/ Gold Dogs

這家商店混合了西方搖滾和太平洋西北地區的美學風格，提供大量二手服裝和復古西部靴子。自從在巴拉德大道上設立店鋪後，店主為復古系列增添了更新、更時尚的品牌，包括Lack of Color、Free People和Pistola等。

Horseshoe

5344 Ballard Ave NW, Seattle, WA 98107



Image/ Horseshoe

這不是典型擁有大地色調衣櫃的女裝精品店， 相反，它是一個非常重視裁縫視覺的獨特地方。正因如此店家通過免費的一對一造型服務（預約）來幫助個人風格部門。儘管如此，作為專業購物者，你可以在那裡找到屬於西雅圖的品牌Prairie Underground到時尚潮流的BB Dakota。





