數月前西雅圖起草了對Uber和Lyft徵稅的計畫，現今進展如何？

（編譯：Camille）公共記錄顯示，西雅圖市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）的政策顧問在幾個月前就準備了一份對Uber和Lyft的徵稅的提案草案，包括稅金將如何支配。德肯還沒有決定是否繼續進一步推動草案，並且暫時將其保留。

對所謂的運輸網絡公司（transportation-network companies, TNCs）徵稅可以幫助解決擁堵和污染問題，同時每年為政府籌集數百萬美元。取決於徵稅方法細節上的差異，該法案可能遭到Uber，Lyft，以及部分司機和乘客的反對。

網約乘車公司正在發展和擴張。根據該市的數據，該市司機2018年在西雅圖完成了約2430萬次訂單，德肯的發言人馬克·普倫蒂斯（Mark Prentice）說：「像我國的許多州和城市一樣，我們正在探索通過收費或稅收來管理網約車公司對我市區的影響」。



「我們將繼續評估可以解決乘車公司對我們市中心的影響的潛在政策，並尋求各個社群的回饋，」他說。「目前還沒有做出任何決定，也沒有設計具體的政策。」



早在去年8月，西雅圖交通部（SDOT）就已經在研究該問題，並起草了稅收的提案草案。



「美國各地的多項研究表明，乘坐網約車，特別是通過網約車公司，會造成與公共交通，步行和騎自行車等出行方式的競爭，增加道路里程……這些增加的出行次數和行駛里程進一步增加了西雅圖交通部門的碳排放量，」於8月8日發佈的文檔指出。



該文檔補充說：「西雅圖交通部和西雅圖市尋求利用價格信號來幫助管理乘車服務的影響，為各種專案提供資金，以支持強大，有競爭力和公平的交通網絡，並實現本城市的氣候目標。」



德肯政府依據「華盛頓州公共記錄法」對仍在考慮的政策中的標準豁免情況，隱去了草案提案和後續檔中西雅圖稅收的相關細節，但未經編輯的部分顯示了工作人員如何構築議題框架。



提案草案提出「在早高峰和晚高峰期間，網約車業務對中心城區的交通影響會加劇，」該草案也指出2017年末，網約車公司的業務訂單中有超過一半行程的起點或終點位於中心城區。



政策顧問10月8日向德肯遞交的一份政策備忘錄中包含了一份市中心區域的地圖。



該備忘錄稱，「以下詳述的稅收組成提案是基於紐約市、華盛頓特區、三藩市、芝加哥和西雅圖-塔科馬國際機場地區的類似稅收提案」，該提案計畫向網約車公司收取每程6美元的費用。



德肯政府從文檔中隱去了這部分內容。但附在備忘錄上的表格展示了其他司法管轄區採用的稅收。芝加哥每程收取72美分，收入的稅金用以資助交通系統，而費城每次收費1.4％，用以資助公立學校。



目前西雅圖僅收取每次行程14美分的費用以支付網約車許可費用，以及每次行程10美分以支持計程車輪椅無障礙設施。雖然該市還大篇幅的編輯和隱去了備忘錄中的稅收支出計畫草案部分，但未經編輯的句子表明，德肯的政策顧問可能已經考慮過使用這部分稅收來幫助提供經濟適用房。



「……租金上漲，工資停滯和住房供應不足，住房危機已達到前所未有的水準，」支出草案的開頭闡述道。「西雅圖地區的網約車用戶往往比普通居民更富裕，擁有大學學位的可能性更高，60％的人為35歲以下的年輕人。」



稅收的政治



幫助舉辦德肯2017年競選活動的政治戰略家桑迪普·考史克（Sandeep Kaushik）也是Lyft的說客。政府表示他的客戶不會因此得到特殊待遇。蒂姆·塞斯（Tim Ceis）是一名強有力的西雅圖說客，曾在市政廳為Uber工作，他在9月份通過電子郵件向政府詢問了市長的計畫。



網約車公司寧願看到西雅圖對所有車輛都徵收市區收費，而不是僅對他們的行程徵稅。去年，一位發言人表示，Uber將進行投入來遊說政府徵收此類擁堵費。



由Uber創建和資助的宣導組織Drive Forward Seattle的執行董事馬修·沃德（Matthew Wald）表示，網約車公司將通過提高價格來回應稅收。



他說：「當價格上漲時，出行業務量會下降，而司機只有在後座上有乘客時才會賺錢。」



Uber不願接受造成擁堵的指責。該公司指出，儘管2017年對包括西雅圖在內的七個城市進行的一項研究顯示，使用Uber和Lyft會降低人們乘坐公車的概率，但在2017年網約車的乘客人數增加了的情況下，西雅圖的交通總量卻有所減少。



「我們會擔心任何可能傷害低收入乘客利益，或減少司機業務量的提議，」Uber發言人內森·漢布爾（Nathan Hambley）說。 「Uber支持採用協作模式，通過廣泛的道路收費，運輸系統和自行車基礎設施投資，以及為司機提供福利等方式來減少擁堵。」



Lyft發言人勞倫·亞曆山大（Lauren Alexander）也附議了這一觀點。



「綜合擁堵定價策略是減少城市擁堵的有效方法，」亞曆山大說。「至關重要的是所有車輛都應被計算在內，包括商用車和私人車輛……僅僅著眼於一種類型的車輛，比如網約車，永遠不能真正解決擁堵問題。」



目前沒有任何美國城市採取廣泛擁堵定價，因此這將需要西雅圖選民的認可。但德肯去年4月宣佈她的政府將在2021年的第一任期結束時開發並採用一些定價體系。



最近接受《西雅圖時報》調查的大多數受訪者表示，他們反對「為了減少擁堵和為交通系統籌集資金而對進入西雅圖市中心徵收費用。」而對網約車徵稅則是不需要獲得選民批准。



德肯的工作人員在9月28日的備忘錄中以其他城市為鑒，提及了「消息傳達」的相關問題，預警政府注重對工人階級網約車司機的態度，他們可能會擔心自己的經濟利益，並認為這是稅務精英主義。



該備忘錄列出了潛在的西雅圖利益相關者，包括勞工運動組織，夜生活相關企業，環保組織和消費者。



根據備忘錄，勞工運動組織「將要確保移民，難民和有色人種的司機不會受到政策的不同影響」。酒吧和餐館「將希望確保不會有過高的額外費用影響客人使用網約車業務，」而消費者希望「不會對他們收取高昂的費用或稅收，因為這個城市的生活成本已經很高了。」