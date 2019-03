【熱播電影推介】



《 日暮 》 Napszállta

類型:劇情

導演:拉斯洛·奈邁施

上映時間:2019 年 3月22日



在得獎首作《天堂無門》(2015)以破格觀點呈現納粹集中營的人間地獄後,尼美斯將深焦鏡頭再推前,凝視一戰的世道崩塌。神秘孤女愛麗絲來到布達佩斯,欲在亡父創立的帽子名店求職竟被拒門外,由此開展一趟追尋兄長惡魔幽靈之旅,重回過去,揭開家族的隱藏真相。延續前作風格,長鏡緊隨愛麗絲穿梭闇黑時空,聚焦局限觀點、狹窄視角,如夢魘般矇矓影像的壓迫感襲人而來;以家族老店殘留的微光,斜照文明的殞落。





【新劇推薦】

玫瑰之名 第一季

The Name of the Rose Season 1

類型:犯罪

頻道:義大利廣播電視公司

首播時間:2019年3月4 日

該劇改編自翁貝托·艾柯的符號學推理經典小說,講述修道院中的謀殺案:1327年的義大利,方濟會修士威廉(特托羅)和他的學徒Adso(達米安·哈頓)來到位於阿爾卑斯山的一座僻靜修道院,目擊了一系列謀殺。調查途中,他們被教堂檢察官Bernardo Gui(艾弗雷特)追捕,後者無情起訴任何對於天主教教義有批判的人。



【新專輯推薦】

《Liberation 》Christina Aguilera



風格:流行

廠牌:SONY MUSIC

發放日期:2018年6月15日



流行天后克莉絲汀(Christina Aguilera)沉寂六年,與內心展開深層對話,重新啟動與生俱來音樂天賦,擺脫瓶頸與羈絆再度出關。對於外界的眼光不再有所顧忌,活在別人的期待裡更不是姐的style。這次她要徹底做自己,一個能啟發後輩的天生歌姬。擁有6座葛萊美獎加冕,締造全球3600萬張專輯銷量、50億天量串流及5首告示牌流行榜冠軍單曲。榮耀入席滾石雜誌「最偉大百位歌手」、時代雜誌「全球百大影響力人物」等名單。