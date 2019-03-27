【熱播電影推介】



《 日暮 》 Napszállta

類型：劇情

導演：拉斯洛·奈邁施

上映時間：2019 年 3月22日



在得獎首作《天堂無門》（2015）以破格觀點呈現納粹集中營的人間地獄後，尼美斯將深焦鏡頭再推前，凝視一戰的世道崩塌。神秘孤女愛麗絲來到布達佩斯，欲在亡父創立的帽子名店求職竟被拒門外，由此開展一趟追尋兄長惡魔幽靈之旅，重回過去，揭開家族的隱藏真相。延續前作風格，長鏡緊隨愛麗絲穿梭闇黑時空，聚焦局限觀點、狹窄視角，如夢魘般矇矓影像的壓迫感襲人而來；以家族老店殘留的微光，斜照文明的殞落。





【新劇推薦】

玫瑰之名 第一季

The Name of the Rose Season 1

類型：犯罪

頻道：義大利廣播電視公司

首播時間：2019年3月4 日

該劇改編自翁貝托·艾柯的符號學推理經典小說，講述修道院中的謀殺案：1327年的義大利，方濟會修士威廉(特托羅)和他的學徒Adso(達米安·哈頓)來到位於阿爾卑斯山的一座僻靜修道院，目擊了一系列謀殺。調查途中，他們被教堂檢察官Bernardo Gui(艾弗雷特)追捕，後者無情起訴任何對於天主教教義有批判的人。



【新專輯推薦】

《Liberation 》Christina Aguilera



風格：流行

廠牌：SONY MUSIC

發放日期：2018年6月15日



流行天后克莉絲汀(Christina Aguilera)沉寂六年，與內心展開深層對話，重新啟動與生俱來音樂天賦，擺脫瓶頸與羈絆再度出關。對於外界的眼光不再有所顧忌，活在別人的期待裡更不是姐的style。這次她要徹底做自己，一個能啟發後輩的天生歌姬。擁有6座葛萊美獎加冕，締造全球3600萬張專輯銷量、50億天量串流及5首告示牌流行榜冠軍單曲。榮耀入席滾石雜誌「最偉大百位歌手」、時代雜誌「全球百大影響力人物」等名單。