研究發現，西雅圖女醫生的薪酬仍低於男性醫生

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（編譯Zita）如果你的醫生是女性，她的薪水可能遠低於她周圍的男性醫生。 但如果她在西雅圖，這種差異並不像其他城市那麼可怕。 但一項新的研究顯示，西雅圖女性醫生的薪酬與男性醫生的薪酬越來越接近公平。

根據醫學網絡Doximity的研究，西雅圖的女醫生的平均年薪與其他城市相比是第三高的。在全國范圍內，性別工資差距縮小了。從2017年到2018年，差距從27.7％下降到25.2％。按美元計算，女醫生的平均收入從以往比男醫生少105,000美元，到現在90,940美元的差距。

在西雅圖地區，女性醫生的薪酬為56,011美元，即15％，低於男性醫生，這是美國50個最大都市區的第三小差距。

該報告的作者之一和Doximity醫學內容主任曼迪阿米蒂奇（Mandy Huggins Armitage）博士表示，目前尚不清楚哪些因素推動了各地區之間的差異，但研究結果可能有助於進一步研究問題並成為醫生的工具。

「這是一個很棒的數據集，」阿米蒂奇說道。 「我們喜歡說知識就是力量，所以我們很樂意為所有醫生提供這項服務，這樣他們就可以把這些信息用於自己，並為自己辯護，例如，當他們談判合同時。」

該研究強調，去年西雅圖的女醫生平均年薪為306,310美元。只有康涅狄格州布里奇波特（319,577美元）和密爾沃基（351,247美元）僅高於西雅圖。女性薪酬最低的城市是路易斯維爾、肯塔基州、達勒姆和北卡羅來納州。

除了生活成本之外，地區的薪酬差異部分可能受供求關係的驅動。該研究的主要作者，加州大學伯克利分校的健康政策教授克里斯懷特（Chris Whaley）說，一些較小的農村地區必須付出很大的代價才能吸引醫生，而舊金山和紐約等城市則擁有大型醫學院希望留在這些地區的醫生。

該研究調查了每週工作40小時的9萬名全職醫生自行報告的工資，發現除了性別差異外，醫學專業也存在差異。這是Doximity進行這項研究的第三年，也是該研究首次對其研究結果進行了比較。

西雅圖地區醫生的薪酬率在全國增長最快，從2017年到2018年增長了15％。這裡的醫生年薪平均為346,721美元，是美國的第16位。

華大學院醫療保健平等醫學主任帕特里夏道森（Patricia Dawson）博士沒有參與這項研究，但表示沒有回答任何有關如何改善女性薪酬差距的問題。 她說，在考慮人們攜帶的偏見以及如何轉化為性別之間支付時，很多因素很難量化。

她表示，薪酬缺乏透明度加劇薪酬差距。 她說，像這樣的一項研究，醫生分享工資和機構對薪酬透明化是一個良好的開端。

「我認為第一步是承認存在薪酬差異，」她說。 「然後我們必須開始深入了解原因。」

阿米蒂奇承認解決性別薪酬差距是一項艱鉅的任務。

「不幸的是，確定因果關係是複雜的，雖然我們希望更多地了解差距的根本原因以及為什麼它在不同的都市區域有所不同，但它超出了我們可以用這個數據集分析的範圍，」 她說。 「老實說，這需要一些時間。」