西雅圖警方上訴駁回對議員莎萬特的誹謗訴訟

(AP Photo/Ted S. Warren)

（編譯Zita）兩名西雅圖警察對西雅圖市議會議員卡薩瑪•莎萬特（Kshama Sawant）的誹謗訴訟在本月早些時候被一名聯邦法官駁回，他們已經發出通知，表示他們打算在第九區上訴法院對該判決提出上訴。

去年提起的訴訟指控莎萬特誹謗警員斯科特·米勒（Scott Miller）和邁克爾·斯波爾丁（Michael Spaulding），當時她公開稱2016年切泰勒（Che Taylor）槍擊案是出於種族主義的「野蠻謀殺」。警員以泰勒是一名重罪犯並因擁有一把槍試圖把他逮捕時，開槍擊斃了泰勒。

在3月1日發布的一項裁決中，美國地區法官瑪莎·佩奇曼（Marsha Pechman）駁回了對莎萬特個人的誹謗訴訟，並表示案件不能再次入稟。 佩奇曼得出結論說，警察無法證明莎萬特在譴責槍擊事件時特別談論他們，儘管他們已被媒體確認為涉案人員。莎萬特從來沒有提到這些警員的名字。

這是針對直言不諱的社會主義市議會議員的第二次誹謗訴訟。 西雅圖房東卡爾·哈格倫（Carl Haglund）早些時候提起訴訟，當時候選人莎萬特展示了一張海報，上面顯示了一隻大老鼠的照片，並稱哈格倫為「貧民窟業主」。該訴訟，也是在佩奇曼法官面前，去年春天花費納稅人超過25萬美元用於辯護後被駁回。

現時市檢察官辦公室還未撥出米勒—斯波爾丁訴訟辯護的費用，而莎萬特和西雅圖市則由私人律師代理。

當米勒和斯波爾丁最初在金縣高等法院提起訴訟時，只針對莎萬特作為被告，並表示沒有興趣向該市尋求金錢賠償。然而，在10月份案件移交給聯邦法院，並提出修改後的訴訟案後，他們將該市加入被告一列，其中包括一項指控針對市政官員在起訴後重新開始對槍擊進行內部調查，從而對他們進行報復。

他們說，該市還支付了莎萬特的法律費用並「堅決支持莎萬特」。

就在全國范圍內對警察使用針對非洲裔美國男性的致命武力進行嚴格審查時，這宗槍擊案的死者泰勒是一位黑人。西雅圖金縣全國有色人種協進會（NAACP）主席稱這次射擊是「冷血謀殺案」。

金郡調查陪審團裁定，當米勒和斯波爾丁於2016年2月21日開槍打死46歲的泰勒時，這些官員認為他有構成了死亡或嚴重傷害的威脅，當時警員試圖拘捕這位被指擁有非法持有槍支的重罪犯。西雅圖警方審查委員會去年發現槍擊事件屬於部門政策範圍，經過調查，金縣檢察官丹薩特伯格（Dan Satterberg）拒絕對斯波爾丁和米勒提起刑事訴訟。

在事實調查研究過程中，陪審員被告知事發當天，這兩名白人警員正作為臥底找尋另一名因毒品被通緝的男子，泰勒就在那時候出現在車中。

泰勒一家人的律師質疑泰勒在對質時有否武裝起來，以及在槍擊之前是否在車內發現了一把槍。 他們還質疑斯波爾丁和米勒以及支持他們的其他官員有否給泰勒衝突，混亂和重疊的命令。在此案中，該家族已經對該市和兩名官員提起聯邦訴訟。