針對華州前特朗普競選主席唐·本頓的道德訴訟已被撤銷

（編譯：Camille）美國特別顧問辦公室（OSC）已經通過去年在夏威夷舉行的共和黨籌款活動發表講話，取消了對選徵兵役系統負責人唐·本頓（Don Benton）關於濫用職權的政治指控。

本頓是來自溫哥華的前華盛頓州參議員，他於2016年負責唐納德·特朗普在華盛頓的競選活動，於2017年被任命為選徵兵役機構的負責人，該機構負責登記年齡在18至26歲之間的男性，作為軍隊的預備役成員以備需要時徵召入伍。



今年9月，本頓被指控違反了哈奇法案（the Hatch Act），這項法案在1939年頒佈，用於限制聯邦雇員的政治活動。位於華盛頓特區的非營利性道德監督組織運動法律中心（CLC）對本頓提起了訴訟。

CLC認為本頓9月21日在夏威夷共和黨的憲法日晚宴上發表講話的行為違反了哈奇法案，因為他在活動中使用了其官方頭銜，並作為特朗普政府的發言人發表了講話。在演講中，本頓讚揚了政府的成就，他的頭銜「選徵兵役主任」被投射了在他身後的螢幕上。



調查人員的調查結論顯示本頓並沒有違反哈奇法案。 OSC發現本頓在赴夏威夷前曾向法律顧問尋求建議，並事先通知了夏威夷共和黨對其官方頭銜使用的限制。他還在演講開始時聲明他是以個人身份發言的。活動結束後，夏威夷共和黨向本頓發送了一封信，表示是由於實習生的失誤使得他在政府任職的頭銜被展示在了晚宴演講中。

安娜·加林多-瑪容（Ana Galindo-Marrone）在發給本頓的通知信中寫道：「…我們相信，共和黨在未經本人許可的情況展示了您的頭銜。因此，OSC認定您沒有違反哈奇法案。我們將撤銷這一指控，不再進行進一步的調查。」。



本頓去年即表示該指控毫無根據。「我並不擔心，」他當時說，並指出赴夏威夷的訪問主要是為了公務，因為他訪問了該州的政府官員和退伍軍人團體，以促進選徵兵役的登記。



本頓在上星期五（22日）的一份聲明中寫道：「正如我最初所說的那樣，當我遭遇這一虛假指控時，我遵守了所有程式和協議，以避免任何違反哈奇法案的行為。正如預期，這一毫無根據的指控已經被撤銷。我很高興這一問題及時得到瞭解決，並沒有干擾本機構的正常運作。」

CLC的發言人科裏·戈德斯通（Corey Goldstone）表示，該組織很高興得知本頓在行動前尋求了法律建議並保證其行為未違反法律。



「調查細節表明，他採取了有效的措施，以避免在此次活動中造成利益衝突，」戈德斯通說。 「哈奇法案部門已經嚴肅地調查了此事，我們認為問題已得到解決。」

