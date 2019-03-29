加華作協新春晚會 名歌星劉鳳屏獻唱

名歌星劉鳳屏在「加華作協」新春晚會上高歌兩曲。

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會日前在溫哥華華埠富大海鮮酒家舉行2019年會員大會暨新春聯歡晚會，作家、學者與嘉賓們齊聚一堂，共賀新禧。

晚會由「加華作協」理事陳華英、盧美娟主持，晚會開始前，先播映了加華作協星馬泰訪問團的視頻。晚會開始，陳浩泉會長首先致辭並作會務報告，他感謝各位顧問、作家會員和嘉賓們對加華作協長期以來的支持，並致以新春祝福。陳浩泉說，過去的一年，加華作協的會務大有進展，活動頻密。

首先，作協於三、四月份與卑詩大學「共研香江」計劃合作，先後為香港教育大學陳國球教授、黃勁輝導演、嶺南大學黃淑嫻教授與新加坡大學容世誠教授舉辦座談餐會；同時，也為來自滑鐵盧大學的李彥與勃蘭特（M. Darrol Bryant）教授舉辦座談餐會。四月協辦洛夫先生追思會，六月協辦湯月明女士為作協籌款的「曲水流觴音樂會」。五月與七月的新書發布會，分別推介馬競松、吳小燕、若智、青洋和顧問姜安道（Andrew Parkin）教授的新作。同時，作協又為分別到訪加國的南京大學劉俊教授、南昌大學陳公仲教授和暨南大學王列耀教授舉辦講座，探討海外華文文學的有關議題。九月與中山公園合辦第八屆「秋之韻」中英詩歌朗誦會，十一月組團訪問了星馬泰和香港。

陳浩泉並宣佈，由於法律顧問陶永強律師榮休，加華作協由今年三月起禮聘徐明耀御用大律師為加華作協榮譽法律顧問。

加華作協執行會長梁麗芳教授接著介紹出席嘉賓及鳴謝禮品捐贈者。理事陳麗芬作財務報告。作協顧問、著名漢學家王健（Jan Walls）教授和顧問、著名作家馬森教授，資深媒體人丁果先生，國際畫廊執行董事陳淑雄主席，加華筆會會長余玉書先生等嘉賓先後上台致辭，回憶與加華作協共同走過的難忘歲月。

晚會節目豐富多彩，香港著名歌星劉鳳屏小姐首先獨唱「酒幹倘賣無」與「紅豆相思」兩曲，歌聲繞樑，大受歡迎！接著，王健、李盈教授伉儷合唱「春有百花」、「花非花」，歌唱家Monica小姐獨唱「曲曼地」 、「大海啊，故鄉」，聲樂教師駱韻琴女士獨唱「橄欖樹」、「You raise me up」，詩人黃冬冬詩朗誦「春天為了誰」，理事韓牧獨唱 「花好月圓」，理事黎玉萍獨唱「一剪梅」，韓長福先生詩朗誦「最美的女人」，理事陳麗芬獨唱「說聊齋」，副會長任京生獨唱 「千年等一回」。各位表演者聲情並茂，盡展才藝，為觀眾帶來喜悅，掌聲不絕。

席間，在陳浩泉會長帶領下，全體理事上台向嘉賓和會員們敬酒，恭賀新春，並感謝大家32年來對作協的支持！著名作家阿濃先生如往年一樣，再次展現出他的拿手好戲，主持他製作的有獎燈謎競猜，令在場觀眾展開了一次興致盎然的歷史文化知識競賽。晚會最後是大家期待的幸運抽獎，許多與會者手捧禮品而歸。

當天出席晚會的還有嘉賓陳莫慧賢、鄺忠源、林欣、湯月明、俞子由、 Amanda Chu、呂慧、陳素蘭、余玉書夫人、阿濃夫人、葉溶瑋伉儷、莫艷紅、梁小燕、Prof. Li、馬應克伉儷等，還有加華作協副會長青洋，理事李敏儀、楊蘭，會員胡守芳、周斌、廖中堅、勞美玉、李愛英、王立、曹小平、梁兆元、周孟釧、林偉芝，以及文友王鵬、曾慶彪、梁堅、朱嘉瑩、劉錦波、唐莉、辛迪、王樹德等。

當晚，會場亦有加華作家作品展銷，展示了作家們近年來豐碩的創作成果。是日捐贈抽獎禮品的有世源有限公司、元昌食品公司、Hofast禮品公司及部分嘉賓、理事，作協同人致以衷心謝意！

晚會詳情請瀏覽加華作協網頁：www.ccwriters.ca 。