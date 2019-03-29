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老同學大智，三年沒回家過年了。為什麼？他說自己創業失敗沒臉見人，立定了心意，什麼時候打了翻身仗，什麼時候再回去。這三年，他更換了手機號碼，生怕父母打過來噓寒問暖。是的，他不怕吃苦，不怕受累，就怕父母關心——他們越關心，自己越愧疚。

大智和我住在一個社區，需要的時候，就用我的手機給父母打個電話，報個平安。通常來講，一個電話打不了五分鐘，只要知道父母好好的，吃得飽穿得暖，就掛了。他不敢多講，生怕一不小心就把這些年的委屈倒出來，讓他們擔心。

但這次不同了，媽媽病倒了，打來電話要大智回去。我匆忙找到大智，他接起電話就哽咽了，「媽，你怎麼了？」

原來，大智媽媽中風了，在醫院躺了半個月都不見好，急需人照顧。雖然中風了，但媽媽依然神志清明，口齒清晰，「智啊，是不是飯店開不下去了呀？不要緊，回來吧，媽養你，媽還有養老金呢。」

一席話說得大智淚眼婆娑，險些握不住手機。我也跟著眼眶濕潤了。

這輩子，父母求什麼呢？不就是求個團圓嗎？你飛黃騰達也好，窮困潦倒也罷，他們真的無所謂。

當天晚上，大智就回家了。照他的話說，買不到火車票就買汽車票，買不到汽車票就徒步，總之，一定要回家。

2

前段時間，隔壁鄰居家特別吵，孩子平日裡淘氣慣了，加上考試沒考好，父母一陣數落，更了不得了。上了一天班，回到家還不得清靜，真是說不出的煩惱。

不過，昨天出門的時候，卻聽到隔壁房間裡傳來難得的笑聲。下班回來，就看到孩子蹦蹦跳跳地在社區裡玩耍，一會兒盪秋千，一會兒和爸媽爭搶著打羽毛球，甭提多開心了。發現我走了過來，他立馬展開雙臂，堵住了去路，嬉笑著說，「此路是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路錢！」

「哪條路是你的路，哪棵樹是你的樹啊，小禍害。」我忍不住捏了捏他的臉。「盛盛，到底發生了什麼事兒，那麼開心？」

「我們要回老家了！」他扯著衣襟不讓我走，向著我一邊比劃一邊炫耀道，「我爺爺給我買了那麼大那麼大一個變形金剛，我奶奶給我蒸了小兔子小烏龜的饅頭，我姑姑給我買了夜光運動鞋，晚上走起路來閃閃發亮，你沒有吧，哈哈哈，他們就等我回家啦。」

原來是回家啊，難怪那麼開心。看著他眉飛色舞的樣子，我也跟著開心起來。和他嬉鬧過後，打開房門，下意識吹起了口哨。

是啊，忙碌了一年，成也好，敗也好，最開心的事，不就是回家團圓嗎？

3

聽過這樣一則故事。

湖南湘西有一位年輕人，常年在外打工，一個月工作28天，常常累得睡不著覺。父母年老了，而妻子又和他離了婚，留下一個三歲的男孩，改嫁了。由此，一家人的重擔都落在了他身上。

他做的是油漆工，即便戴著口罩，也能聞到刺鼻的氣味。他說，每天一起床，就覺得好累，不想上班，但一想到，孩子還在家裡等著叫爸爸，自己就有了無窮的精力，再累也要做。

去年春節，他回家了。坐火車，轉大巴，換公交，將近24個小時，終於到了村子裡。他沿著村道向家的方向走，走著走著，忽然發現，三歲的兒子正站在路口等自己回來。小小的身影，堅定地佇立著，遙遙地望啊望，望啊望。

那一刻，他既想哭，又想笑，有萬語千言要說，又似乎什麼都不必說了。

這一生，無論你漂到哪裡，貧窮還是富貴，總有一個人在家裡等著你，盼著你，總有一個人千里萬里地掛念著你。這，就是回家的意義吧。

4

回家，是世間最美的旅行。

總有一天，你會發現，世間萬千風景，都不及老家的山溝溝；五星級酒店的山珍海味，比不過媽媽的小米粥；外面的高樓大廈，遠不如家裡的一間陋室。家，是每個遊子心底最柔軟的地方。回到家，我們才能卸下防備，卸下疲憊，舒舒服服地做自己。

回家的一天，是開心的一天。列車上，不管是坐著，還是站著，只要上了車，就是開心的；旅客們，不管是同鄉，還是異鄉，但凡一說話，就是親切的；當日的天氣，不管陽光明媚，還是淒風苦雨，等待的心情，都是美麗的；窗外的風景，好看不好看，望過去，都是好看的。

是啊，回家的心情就像踩在雲上，浮在空中，飄飄欲仙。

《故鄉的雲》裡唱，「天邊飄過故鄉的雲，它不停地向我召喚……歸來吧，歸來喲，浪跡天涯的遊子。」當列車緩緩抵達故鄉，當親人的雙手隔著漫長的人群向你揮舞，那一刻，你定然是這世上最幸福的人呢。

小年夜，濃郁的年味兒開始彌漫。是時候卸下一年的疲憊和風塵，收拾心情準備回家了。回家，是你能給父母最好的禮物。

作者：谷潤良