夏伯渝獲「影響世界華人大獎」

當地時間2月18日， 2019年勞倫斯世界體育獎頒獎盛典在摩納哥蒙特卡洛舉行，中國登山家、69歲的夏伯渝榮獲勞倫斯年度最佳體育時刻獎。他是繼姚明、劉翔、李娜之後第四位獲得「勞倫斯世界體育獎」的中國人！

夏伯渝，1949年生於北京，1974加入中國登山隊， 1975年攀登珠峰時遭遇暴風雪，不得不在8600米高處止步，下撤過程中因將睡袋讓給隊友導致雙腳凍傷以致截肢。但他並沒有放棄登頂珠峰之夢，裝上假肢仍堅持大運動量訓練。幾年後因肢體殘端反復感染引發癌變，1993年以來，他經歷了二次截肢、淋巴癌、血栓等病痛後，仍以不變的信念和頑強的毅力追逐自己的夢想。

2011年7月，義大利攀岩世錦賽首設殘疾人組，年已62歲的夏伯渝克服常人難以想像的困難，恢復兩個月的訓練後參賽，一舉奪得了雙腿截肢項目男子組難度賽和速度賽兩項世界冠軍。

2014年開始，他繼續實施登頂珠峰計畫。但14、15兩年，連續遭遇雪崩、地震；2016年5月13日，第四次攀登珠峰，在8750米處又遇暴風雪而被迫撤退，此時他距終點只差94米。2018年5月14日，夏伯渝第五次挑戰登頂珠峰，10點41分，作為中國第一個用雙腿假肢登上珠峰的人，夏伯渝站上了8848米的峰頂。這時距離他第一次挑戰珠峰已經過去了43年。

在這43年裡，夏伯渝一直胸懷夢想，以自強不息、鍥而不捨的堅強毅力，挑戰人類極限、創造生命奇跡，他是中國人的驕傲和榜樣，也贏得了世界人民的尊敬與矚目。

詩人汪國真曾在一首詩中寫到：「沒有比腳更長的路，沒有比人更高的山」。今天，夏伯渝用他的經歷再次詮釋了這首詩的深意。

因在堅持夢想、挑戰生命極限和登山運動中的突出表現，2019年 3月18日，華人盛典組委會公佈夏伯渝獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」大獎。

四十三載 「截肢勇士」珠峰夢圓

當地時間2月18日晚，在摩納哥蒙特卡洛，2019年勞倫斯世界體育獎頒獎盛典正在進行，以69歲高齡、雙截肢之軀成功登頂珠峰的中國登山者夏伯渝，榮膺勞倫斯世界體育獎年度最佳時刻獎，成為繼姚明、劉翔、李娜之後，又一位獲得勞倫斯殊榮的中國人。當夏伯渝邁著大步走上領獎臺的這一刻，不僅在世界舞臺上再一次書寫了中國，他的人生傳奇更贏得了世界的喝彩！

勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards），簡稱勞倫斯獎，是世界體壇最具影響力的大獎之一，也是目前唯一全球性的體育頒獎儀式，有體育界「奧斯卡」之稱。據介紹，勞倫斯年度時刻獎是「以飽含情感及彰顯體育真正價值的視頻」形式呈現，由體育愛好者線上投票進行評選。今年共有10個入圍視頻，最終，夏伯渝以他四十三年為夢想而戰的堅毅信念、以他與命運抗爭、向極限運動挑戰的堅持、拼搏與努力，得到最高票數終獲此獎。

「站在這個領獎臺上，我感到非常榮幸。43年前攀登珠峰時，我把我的睡袋讓給了隊友，導致我被凍掉了雙腳。在之後我又得了癌症和血栓，但我仍然沒有放棄。感謝勞倫斯世界體育獎以及所有的朋友對我的支持和幫助。此外，我還要感謝珠峰，在去年我69歲第五次攀登珠峰的時候，它終於接納了我，使我成功登頂。」夏伯渝在致獲獎感言時說。

首登珠峰 意外失去雙腳

與新中國同齡的夏伯渝，從小就喜歡運動，從田徑隊到青年足球隊，他都是主力。1974年，機緣巧合，夏伯渝被選入了國家登山隊。轉年5 月，他加入了攀登珠穆朗瑪峰的隊伍，第一次挑戰登頂珠峰。

作為中國登山隊的突擊隊員，26歲的夏伯渝並沒有多少經驗，只能跟著別人的腳印往前走，走著走著，他忽然發現腳印沒了，抬頭往上雖可見頂峰，但前面的路只有岩石絕壁；往下看萬丈深淵望不到底，他只好趴在岩石上慢慢尋找路徑。當他發現岩壁上有一條只有腳掌寬的裂縫時，他慢慢地挪了過去，不知道過了多長時間，他終於爬到了岩石壁上通往山脊的那條路。時至今日，夏伯渝仍然很慶倖自己當時沒有放棄才會絕處逢生。

因為遭遇特大暴風雪，登山隊在8600米高度的營地堅守了兩天三夜，終因給養耗盡，他們只好下撤。下撤至7600米處休息時，有一個隊員體力透支又丟失了睡袋，夏伯渝就把自己的睡袋讓給了他。等撤回到大本營，他的登山鞋已經脫不下來了，醫生剪開後發現，他的雙腳已經成了黑色。在他被抬回北京治療途中，父親去世的消息傳來，夏伯渝心如刀絞。又過了幾天，中國登山隊九勇士在珠穆朗瑪峰成功登頂時，夏伯渝卻在做截肢手術，他永遠失去了他的雙腳。

一個國家登山隊員，轉眼之間成了殘疾人，這讓年輕氣盛的夏伯渝很難接受。而第一次的登山體驗，也讓這個年輕人喜歡上了登山。但他還有機會和能力再從事這種集刺激、冒險、挑戰於一體的運動嗎？他還有希望登頂珠峰嗎？

歷經磨難 艱苦訓練不斷

截肢之後，夏伯渝一直在問自己：難道我的後半生就只能在輪椅上度過嗎？不久，他遇到了一位來華科普假肢技術的德國專家，專家告訴他：如果安上假肢，不但可以像正常人一樣生活，你還有希望繼續登山。這句話讓夏伯渝內心重新燃起了希望，他夢想著有一天他會再上珠峰，登上8848米的高處。

在等待假肢的3年時間裡，他把沙袋綁在腿上，躺著床上練舉腿、蹬腿，用俯臥撐和仰臥起坐鍛煉上肢和肌肉。為了更換更適合運動的假肢，1993年夏伯渝再次住院截肢，這一次他失去了三分之一小腿。之後，夏伯渝的訓練量就更大，也更有針對性了。每天淩晨四點半開始，他就背上10公斤的沙袋練深蹲，150次一組，練10組；他做引體向上，10個一組，練10組；還有仰臥起坐、飛燕挺背、俯臥撐，用這些力量訓練，全面鍛煉手臂、胸背、腰腹、臀部、大腿以及膝關節的肌肉。他還每週三次騎車20公里去登香山，去參加殘疾人運動會。幾十年來，他一直堅持這樣的訓練，幾乎很少改變。

如此長期大運動量的訓練，假肢不斷地磨破殘肢的肢端，又因傷口長期難以癒合而發生了癌變。1996年，癌細胞轉移到了淋巴，夏伯渝的生命面臨著威脅。

夏伯渝說：「其實我不怕死，我登山的時候已經和死神打過交道了。我是惋惜登珠峰的夢想不能實現了。後來我想，只要我還活著，就還是要為我的理想去奮鬥，去拼搏。」他索性辦了出院手續，從家裡騎車往返醫院做化療，一個療程又一個療程，一共做了四次。結果20多年過去了，他的癌症沒有復發，在這20多年裡，他更為再次登頂珠峰積蓄了能量。

2008年，作為奧運聖火傳遞的助威者，夏伯渝重回珠峰大本營。為了驗證假肢的適應性和自己的體能，他嘗試著登上了6178米的青海玉珠峰和7546米的新疆慕士塔格峰。夏伯渝再次確定：實現自己夢想的距離，不遠了。

2011年，義大利攀岩世界錦標賽增加了殘疾人項目，已62歲的夏伯渝報了名。在經歷了兩個月超出常人想像的刻苦訓練後，夏伯渝奪得了雙腿截肢項目男子組難度賽和速度賽兩項世界冠軍。

勇士歸來，信心倍增，要去實現夢想的願望也更加強烈了。

多次攀登 直至站到峰頂

2014年，夏伯渝決定再登珠峰。但就在這一年，因為南坡雪崩，16位夏爾巴嚮導遇難，尼泊爾政府便決定取消當年所有的攀登活動，夏伯渝只好無功而返。

在2015年，夏伯渝再次抵達珠峰山下的營地，卻趕上尼泊爾發生了8.1級地震，地震引發的雪崩冰崩襲擊到大本營，有不少帳篷都被沖上天了，一支22人的登山隊也在地震中全部喪生。因為夏伯渝的帳篷位置比較好，沒有被吹倒，才使他倖免於難。

但夏伯渝依舊沒有死心，2016年，他又來了，這一次在距離頂峰僅差94米時，大風雪突然而至。夏伯渝心想：「不管能不能下來，先上去再說」。可他一回頭，卻看到了幾個夏爾巴嚮導驚慌而憂慮的神情，他幾乎不敢與他們對視，心裡卻在想，不能因為實現自己的理想而罔顧他人的生命。於是，他做一個艱難的決定：下撤。一想到這個決定對自己很可能就是終生的錯過時，體力透支的感覺瞬間襲來，夏伯渝的身體幾乎一下子失去了平衡，在嚮導強行支撐下，他才在能見度不足一米的暴風雪中艱難地下了山。

這次登頂，因為寒冷和假肢的擠壓，夏伯渝得了血栓。醫生說，如果血栓復發，生命隨時都有危險。這一次連幾十年一直支持他登山的妻子也對他下了禁令。但夏伯渝還是不死心，也放不下他多年的這個夢。沒過多久，他又開始了針對登山的訓練，以及相關的準備工作。過了一段時間再去醫院複查時，沒想到，在他兩處主血管堵塞的地方，居然旁生出了一條小血管，還與主血管形成了匯通。在醫生看來，這簡直就是個奇跡，同意他可以嘗試再攀珠峰。

因為登珠峰的過程漫長，要在大本營適應、休整、拉練，還要等天氣。5月中下旬才會出現登頂視窗期，整個過程大約需要兩個月的時間。所以，2018年3月31日，夏伯渝又啟程了。

5月8日淩晨3點，夏伯渝為實現自己的夢想向珠峰發起了第5次衝刺。

尼泊爾時間2018年5月14日8時26分、北京時間10時41分，69歲的「截肢勇士」夏伯渝，43年後終於登上了珠穆朗瑪峰的峰頂，成為世界上最年長成功登頂的雙腿截肢登山者。

有媒體問起夏伯渝那一刻的感受，他說：「這40多年無論經受怎樣的困難，我都沒放棄重登珠峰的夢想，是它一直著支撐我走到現在。我不是你們所說的英雄，其實我很簡單，就是想登山，我喜歡它，為了它我永不放棄！儘管路很陡，很危險，但我心裡只有一個想法：上！從來不想別的。」

「沒有比腳更長的路，沒有比人更高的山」。夏伯渝堅持夢想、自強不息、鍥而不捨的經歷再一次證明，只要努力堅持，不放棄，一切阻礙終將被克服，夢想終究會實現。

「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」頒獎禮將於3月30日晚（星期六）在北京鳳凰中心華美登場，各獎項最終花落誰家將一一揭曉。屆時，各主辦媒體機構將對盛典活動進展進行全程關注和報導，鳳凰衛視各頻道也將向全球播出頒獎禮盛況。您也可登錄鳳凰衛視官方微博、微信及華人盛典官網留言，向獲選傑出華人致以祝賀。

「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」由鳳凰衛視及鳳凰網發起、中國新聞社及世界華文媒體集團聯合發起，並連同深度合作媒體澎湃新聞以及聯合主辦媒體大公報、香港文匯報、明報、星洲日報、旺旺中時媒體集團、世界日報（北美）、亞洲週刊、僑報、歐洲時報、南方都市報、新浪新聞、網易新聞、鳳凰新聞等二十餘家海內外最富影響力的華語媒體共同主辦。

2018年4月24日，在瑞士洛桑總部，國際奧林匹克委員會主席湯瑪斯·巴赫為中國藝術家韓美林頒發了「顧拜旦獎章」。此獎是頒發給在推廣奧林匹克運動、傳承奧林匹克運動精神有突出貢獻的人士。在中國美術界，韓美林是獲此殊榮的第一人。同年10月，韓國政府為表彰韓美林在中韓文化藝術交流領域的突出貢獻，特授予他「韓國文化勳章」。

當地時間2月18日， 2019年勞倫斯世界體育獎頒獎盛典在摩納哥蒙特卡洛舉行，中國登山家、69歲的夏伯渝榮獲勞倫斯年度最佳體育時刻獎。他是繼姚明、劉翔、李娜之後第四位獲得「勞倫斯世界體育獎」的中國人！

夏伯渝，1949年生於北京，1974加入中國登山隊， 1975年攀登珠峰時遭遇暴風雪，不得不在8600米高處止步，下撤過程中因將睡袋讓給隊友導致雙腳凍傷以致截肢。但他並沒有放棄登頂珠峰之夢，裝上假肢仍堅持大運動量訓練。幾年後因肢體殘端反復感染引發癌變，1993年以來，他經歷了二次截肢、淋巴癌、血栓等病痛後，仍以不變的信念和頑強的毅力追逐自己的夢想。

2011年7月，義大利攀岩世錦賽首設殘疾人組，年已62歲的夏伯渝克服常人難以想像的困難，恢復兩個月的訓練後參賽，一舉奪得了雙腿截肢項目男子組難度賽和速度賽兩項世界冠軍。

2014年開始，他繼續實施登頂珠峰計畫。但14、15兩年，連續遭遇雪崩、地震；2016年5月13日，第四次攀登珠峰，在8750米處又遇暴風雪而被迫撤退，此時他距終點只差94米。2018年5月14日，夏伯渝第五次挑戰登頂珠峰，10點41分，作為中國第一個用雙腿假肢登上珠峰的人，夏伯渝站上了8848米的峰頂。這時距離他第一次挑戰珠峰已經過去了43年。

在這43年裡，夏伯渝一直胸懷夢想，以自強不息、鍥而不捨的堅強毅力，挑戰人類極限、創造生命奇跡，他是中國人的驕傲和榜樣，也贏得了世界人民的尊敬與矚目。

詩人汪國真曾在一首詩中寫到：「沒有比腳更長的路，沒有比人更高的山」。今天，夏伯渝用他的經歷再次詮釋了這首詩的深意。

因在堅持夢想、挑戰生命極限和登山運動中的突出表現，2019年 3月18日，華人盛典組委會公佈夏伯渝獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」大獎。

四十三載 「截肢勇士」珠峰夢圓

當地時間2月18日晚，在摩納哥蒙特卡洛，2019年勞倫斯世界體育獎頒獎盛典正在進行，以69歲高齡、雙截肢之軀成功登頂珠峰的中國登山者夏伯渝，榮膺勞倫斯世界體育獎年度最佳時刻獎，成為繼姚明、劉翔、李娜之後，又一位獲得勞倫斯殊榮的中國人。當夏伯渝邁著大步走上領獎臺的這一刻，不僅在世界舞臺上再一次書寫了中國，他的人生傳奇更贏得了世界的喝彩！

勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards），簡稱勞倫斯獎，是世界體壇最具影響力的大獎之一，也是目前唯一全球性的體育頒獎儀式，有體育界「奧斯卡」之稱。據介紹，勞倫斯年度時刻獎是「以飽含情感及彰顯體育真正價值的視頻」形式呈現，由體育愛好者線上投票進行評選。今年共有10個入圍視頻，最終，夏伯渝以他四十三年為夢想而戰的堅毅信念、以他與命運抗爭、向極限運動挑戰的堅持、拼搏與努力，得到最高票數終獲此獎。

「站在這個領獎臺上，我感到非常榮幸。43年前攀登珠峰時，我把我的睡袋讓給了隊友，導致我被凍掉了雙腳。在之後我又得了癌症和血栓，但我仍然沒有放棄。感謝勞倫斯世界體育獎以及所有的朋友對我的支持和幫助。此外，我還要感謝珠峰，在去年我69歲第五次攀登珠峰的時候，它終於接納了我，使我成功登頂。」夏伯渝在致獲獎感言時說。

首登珠峰 意外失去雙腳

與新中國同齡的夏伯渝，從小就喜歡運動，從田徑隊到青年足球隊，他都是主力。1974年，機緣巧合，夏伯渝被選入了國家登山隊。轉年5 月，他加入了攀登珠穆朗瑪峰的隊伍，第一次挑戰登頂珠峰。

作為中國登山隊的突擊隊員，26歲的夏伯渝並沒有多少經驗，只能跟著別人的腳印往前走，走著走著，他忽然發現腳印沒了，抬頭往上雖可見頂峰，但前面的路只有岩石絕壁；往下看萬丈深淵望不到底，他只好趴在岩石上慢慢尋找路徑。當他發現岩壁上有一條只有腳掌寬的裂縫時，他慢慢地挪了過去，不知道過了多長時間，他終於爬到了岩石壁上通往山脊的那條路。時至今日，夏伯渝仍然很慶倖自己當時沒有放棄才會絕處逢生。

因為遭遇特大暴風雪，登山隊在8600米高度的營地堅守了兩天三夜，終因給養耗盡，他們只好下撤。下撤至7600米處休息時，有一個隊員體力透支又丟失了睡袋，夏伯渝就把自己的睡袋讓給了他。等撤回到大本營，他的登山鞋已經脫不下來了，醫生剪開後發現，他的雙腳已經成了黑色。在他被抬回北京治療途中，父親去世的消息傳來，夏伯渝心如刀絞。又過了幾天，中國登山隊九勇士在珠穆朗瑪峰成功登頂時，夏伯渝卻在做截肢手術，他永遠失去了他的雙腳。

一個國家登山隊員，轉眼之間成了殘疾人，這讓年輕氣盛的夏伯渝很難接受。而第一次的登山體驗，也讓這個年輕人喜歡上了登山。但他還有機會和能力再從事這種集刺激、冒險、挑戰於一體的運動嗎？他還有希望登頂珠峰嗎？

歷經磨難 艱苦訓練不斷

截肢之後，夏伯渝一直在問自己：難道我的後半生就只能在輪椅上度過嗎？不久，他遇到了一位來華科普假肢技術的德國專家，專家告訴他：如果安上假肢，不但可以像正常人一樣生活，你還有希望繼續登山。這句話讓夏伯渝內心重新燃起了希望，他夢想著有一天他會再上珠峰，登上8848米的高處。

在等待假肢的3年時間裡，他把沙袋綁在腿上，躺著床上練舉腿、蹬腿，用俯臥撐和仰臥起坐鍛煉上肢和肌肉。為了更換更適合運動的假肢，1993年夏伯渝再次住院截肢，這一次他失去了三分之一小腿。之後，夏伯渝的訓練量就更大，也更有針對性了。每天淩晨四點半開始，他就背上10公斤的沙袋練深蹲，150次一組，練10組；他做引體向上，10個一組，練10組；還有仰臥起坐、飛燕挺背、俯臥撐，用這些力量訓練，全面鍛煉手臂、胸背、腰腹、臀部、大腿以及膝關節的肌肉。他還每週三次騎車20公里去登香山，去參加殘疾人運動會。幾十年來，他一直堅持這樣的訓練，幾乎很少改變。

如此長期大運動量的訓練，假肢不斷地磨破殘肢的肢端，又因傷口長期難以癒合而發生了癌變。1996年，癌細胞轉移到了淋巴，夏伯渝的生命面臨著威脅。

夏伯渝說：「其實我不怕死，我登山的時候已經和死神打過交道了。我是惋惜登珠峰的夢想不能實現了。後來我想，只要我還活著，就還是要為我的理想去奮鬥，去拼搏。」他索性辦了出院手續，從家裡騎車往返醫院做化療，一個療程又一個療程，一共做了四次。結果20多年過去了，他的癌症沒有復發，在這20多年裡，他更為再次登頂珠峰積蓄了能量。

2008年，作為奧運聖火傳遞的助威者，夏伯渝重回珠峰大本營。為了驗證假肢的適應性和自己的體能，他嘗試著登上了6178米的青海玉珠峰和7546米的新疆慕士塔格峰。夏伯渝再次確定：實現自己夢想的距離，不遠了。

2011年，義大利攀岩世界錦標賽增加了殘疾人項目，已62歲的夏伯渝報了名。在經歷了兩個月超出常人想像的刻苦訓練後，夏伯渝奪得了雙腿截肢項目男子組難度賽和速度賽兩項世界冠軍。

勇士歸來，信心倍增，要去實現夢想的願望也更加強烈了。

多次攀登 直至站到峰頂

2014年，夏伯渝決定再登珠峰。但就在這一年，因為南坡雪崩，16位夏爾巴嚮導遇難，尼泊爾政府便決定取消當年所有的攀登活動，夏伯渝只好無功而返。

在2015年，夏伯渝再次抵達珠峰山下的營地，卻趕上尼泊爾發生了8.1級地震，地震引發的雪崩冰崩襲擊到大本營，有不少帳篷都被沖上天了，一支22人的登山隊也在地震中全部喪生。因為夏伯渝的帳篷位置比較好，沒有被吹倒，才使他倖免於難。

但夏伯渝依舊沒有死心，2016年，他又來了，這一次在距離頂峰僅差94米時，大風雪突然而至。夏伯渝心想：「不管能不能下來，先上去再說」。可他一回頭，卻看到了幾個夏爾巴嚮導驚慌而憂慮的神情，他幾乎不敢與他們對視，心裡卻在想，不能因為實現自己的理想而罔顧他人的生命。於是，他做一個艱難的決定：下撤。一想到這個決定對自己很可能就是終生的錯過時，體力透支的感覺瞬間襲來，夏伯渝的身體幾乎一下子失去了平衡，在嚮導強行支撐下，他才在能見度不足一米的暴風雪中艱難地下了山。

這次登頂，因為寒冷和假肢的擠壓，夏伯渝得了血栓。醫生說，如果血栓復發，生命隨時都有危險。這一次連幾十年一直支持他登山的妻子也對他下了禁令。但夏伯渝還是不死心，也放不下他多年的這個夢。沒過多久，他又開始了針對登山的訓練，以及相關的準備工作。過了一段時間再去醫院複查時，沒想到，在他兩處主血管堵塞的地方，居然旁生出了一條小血管，還與主血管形成了匯通。在醫生看來，這簡直就是個奇跡，同意他可以嘗試再攀珠峰。

因為登珠峰的過程漫長，要在大本營適應、休整、拉練，還要等天氣。5月中下旬才會出現登頂視窗期，整個過程大約需要兩個月的時間。所以，2018年3月31日，夏伯渝又啟程了。

5月8日淩晨3點，夏伯渝為實現自己的夢想向珠峰發起了第5次衝刺。

尼泊爾時間2018年5月14日8時26分、北京時間10時41分，69歲的「截肢勇士」夏伯渝，43年後終於登上了珠穆朗瑪峰的峰頂，成為世界上最年長成功登頂的雙腿截肢登山者。

有媒體問起夏伯渝那一刻的感受，他說：「這40多年無論經受怎樣的困難，我都沒放棄重登珠峰的夢想，是它一直著支撐我走到現在。我不是你們所說的英雄，其實我很簡單，就是想登山，我喜歡它，為了它我永不放棄！儘管路很陡，很危險，但我心裡只有一個想法：上！從來不想別的。」

「沒有比腳更長的路，沒有比人更高的山」。夏伯渝堅持夢想、自強不息、鍥而不捨的經歷再一次證明，只要努力堅持，不放棄，一切阻礙終將被克服，夢想終究會實現。