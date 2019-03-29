春天，終究還是來了，比我想像中的還要早，節令立春剛過，氣溫驟然回升，而後便是一場綿綿的細雨。這如夢般的雨徹底的打破了冬天的寧靜，閒暇的人們，不約而同的忙碌了起來。

春天，和風細雨、萬物復蘇。那氣息像清澈的泉水一樣，自上而下，一瞬間遍佈了全身，那一刻，我放佛要被融進春天裡，也將化成一絲春天的氣息。允吸著春的氣息，走在鄉間的土地上，大地軟綿綿得，我不由自主的停下腳步，向遠處望去，遠遠的便望見那棵伴我成長的大柳樹。

那棵樹的年齡已經遠超出了我的年齡。記得小時候每到春天，柳樹便早早的發芽，發了呀的柳樹遠遠的望去一片蔥綠。我們十多個孩子便聚集在大樹下玩過家家，哥哥是爬樹的高手，每次都是他從樹幹上折些剛發芽的樹枝給我們，我們再摘下嫩綠的柳絮當菜吃，有趣極了。

春天，大柳樹上聚集著各種各樣的鳥，整天嘰嘰喳喳的叫，有時候鳥兒在樹上叫，我們便在樹下玩。時過不久，我們便能看見樹杈上一個又一個的鳥窩。那時候便是哥哥大展身手的時候，我們總是央求哥哥把鳥窩拿下來看一看，每一次哥哥上樹拿鳥窩，鳥兒就在不遠處亂作一團，似乎在告訴我們，請不要破壞它們的家。

有一次哥哥上樹掏鳥蛋，一不小心從樹幹上滑了下來，鳥蛋摔了一地，腿也摔傷了，晚上還挨了父親的打。打那以後我們再也沒有上樹掏鳥蛋，還常常把自己吃剩的窩頭放進鳥窩裡，看著一個個搶食的幼鳥，感覺沒有比這更快樂的事情了。

春天的陽光格外的柔和，穿過層層的樹幹暖暖的照在大地上。我們便在大樹下掃出一片片的空地來，三五成群的在一起，抓石子、丟沙包、跳繩、踢毽子……累了便躺在大樹下休息。那陽光照在身上，甜甜的、暖暖的……

沿著大柳樹的東側是我家的場，春天除了堆放少量的包穀杆外沒有別的東西，春天我們便在困地上放風箏，自己做的風箏雖然飛不高，卻滿是高興的笑臉。遠遠的便能聽見孩子們清脆的呼喊聲、呐喊聲……

如果不是燕子清脆的鳴叫聲，我依舊沉靜在鄉間的大柳樹上。抬起頭，不知不覺中我已經走近了大柳樹，大柳樹上又開始冒出了點點滴滴的新芽，看著點滴的新芽，我不由得想起了自己。恍惚之間走過了三十年的時光，看著這些新生命，我一遍遍的告訴自己，要像春天的生命一樣，把每一個瞬間都活成精彩。

忽然陣陣的微風拂在臉上，那清醒的空氣，那湛藍的天空，那泥土的清香，讓人不由自主的奔跑起來，我張開雙臂向擁抱親人一樣，向遠方跑去，緊緊地與春天抱在一起……

遠處傳來了明亮的汽笛聲，車子上載滿了春耕的器具，向更遠處望去，大片大片的春耕開始了，這是春天裡最美的風景，他們面帶微笑，邁著矯健的步伐，一遍遍的丈量著春天，把一年的希望埋進他們深愛的土地，埋進春天。

春天醒了，探頭的綠破繭了冬天的寒冷，扣開了春天的門。把絲絲的綠意鑲嵌在春天的大地上，大地上一片祥和。那一雙雙勤勞的手，已經開始播散希望，他們似乎已經看見收穫就在不遠處。我也不禁的邁開腳步，大踏步的向前走去。

嗅著春的氣息，我已經深切的感覺到鶯歌燕舞，春回大地的美妙旋律，在無聲的美妙裡我越走越快，越走越遠……

作者：漠風