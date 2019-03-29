又是一年春來到，季節從沉睡中欣然醒來，每寸光陰都妥貼著靜好的模樣，遊走在陌上的風，雖還沒有催開花香滿徑，但空氣中流動著蓬勃的朝氣，和那升起的朝陽，告訴我又是一年好光景。

賈柯說，一年四季，冬去春來，僅僅是迴圈，之後又輪回，就予人永生般的盼望。再深的冬，再冷的天，往下過，都會過去。一過去，又望見春。

季節的輾轉，來的儘管來了，去的儘管去了，那些喜悅的，天真的，都只是個過程，隨著年齡的增長，人會變得越寬容，所想的未必能夠得到，要緊的內心踏實。

歲月的阡陌裡，生生不息的是希望，在春天裡邂逅一朵花開，一片葉子，一個美好的你，都是生命的恩澤。

我喜歡等待花開的日子，我知道，只有心是靜的，才能聽到花開的聲音，對生命尊重，讓我儘量避開紛擾，保持靜心。

生活是忙碌的，偶爾給疲憊的心靈放個假，想像著美好和明媚，就在來的路上，內心便無比喜悅。一直覺得好光陰是心底有暖意，臉上有笑容，眼裡有歡喜。

唯有一顆輕盈的心，才能等到春天的微笑，只有保持舒展的心情，才能看到生命最美的樣子。

越來越匆忙的時光，告訴我這一路上要珍惜，多和家人在一起，陪伴是最長情的告白，偶爾和朋友小聚，三兩知己，談天說地，讓靈魂不孤單，在這個多彩的世界，惟有愛和真摯的情感是最值得珍惜的。

忙碌而鎖碎的生活，也會有詩和遠方，閑來，讀書喝茶，伺弄花草，左手生活，右手生活，把粥一飯當成幸福，讓心在塵世煙火中升騰，讓日子暖一些，再暖一些。

一個人安靜豐盈，兩個人，溫暖而踏實，春天裡，沒有什麼，比向暖而生，欣欣向陽，更愜意。

生命的年輪，輾轉了一年又一年，無論走過了多少寒來暑往，春天依然會來，那些值得珍惜的依然還在，還有什麼比這個更讓我滿心歡喜的呢！

這塵世裡，每個人都活得很用力，我也知道，不是所有的季節都有溫暖，但迷茫的路途總有歸航，水瘦山寒處總會有春暖花開，日子不一定每天都泛著光，但一定要盡力靠近溫暖，只要心存希望，一定會有春天抵達。

忙碌而鎖碎的生活，最重要的是心生愉悅，那些平凡而美好的日子，就這樣一去不復返的，我們雖做不到淡若清風，不悲不喜，但可將當下過得山清水秀，鳥語花香，自在安寧。

在浩蕩的時光裡，有一顆安穩的心，走走停停，卻滿懷深情，將善良樸素的花，開在每一個值得感恩的日子裡，沒有什麼比精神明亮更可貴，沒有什麼比春天更讓人嚮往，願人生如早春。

作者：春暖花開